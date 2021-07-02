Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kartal Tibet paylaşımı!

Oyunculuğu ve yönetmenliği ile Yeşilçam'a damga vurmuş isimler arasında olan Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde duyurulan ve Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberi, sanat camiasını yasa boğdu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Oyuncu Civan Canova, 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze töreninin yarın gerçekleştirileceğini belirterek, salgın ve kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacağını ifade etti.
BAKAN KOCA'DAN YENİ PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden ünlü oyuncu Kartal Tibet ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kartal Tibet hayata veda etti. İzleyici onu jön olarak tanıdığı Yeşilçam efsaneleri kadar, yönettiği filmler, dizilerle de sevmişti. Bir röportajında, "rol" yerine doğallık taraftarı olduğunu söylüyor. Ve hayatın kötülük yapmak için kısa, insanın fani olduğunu. Nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.