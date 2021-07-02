Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kartal Tibet paylaşımı!

BAKAN KOCA'DAN YENİ PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden ünlü oyuncu Kartal Tibet ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kartal Tibet hayata veda etti. İzleyici onu jön olarak tanıdığı Yeşilçam efsaneleri kadar, yönettiği filmler, dizilerle de sevmişti. Bir röportajında, "rol" yerine doğallık taraftarı olduğunu söylüyor. Ve hayatın kötülük yapmak için kısa, insanın fani olduğunu. Nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.