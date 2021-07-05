Ekranın yeni fenomeni ‘Baş Belası’ pazar akşamına damga vuruyor! Şahin ve İpek arasında buzlar eriyor

Kadir'in ölümü İpek'in hayatında önemli bir kırılmaya neden oldu. Babasını kaybeden Görkem yaşadığı üzüntüyle hırçınlaştı. İpek hem Kadir'in katillerinin hem de şebekenin peşine düşmek için hız kesmeden işbaşı yaptı ancak İpek'i bir sürpriz bekliyordu. Şahin, Mehmet amire İpek'in Kadir'le görüşmesinin de yer aldığı olay yeri tutanağını verdi. Bu tutanak işleme konduğu takdirde İpek'in emniyette çalışması imkansız hale gelecekti. Mehmet Amir, Şahin'e bu yaptığını bir kez daha düşünmesi için üç gün zaman verdi.