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Giriş Tarihi: 9.7.2021 15:31 Son Güncelleme: 9.7.2021 15:39

Arto gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…

Arto gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…

Arto katıldığı programda Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlattı. Arto’dan yıllar sonra gelen itiraflar magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıllar önce Türk magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlatan Arto 'Aslında o tokat bana atılacaktı' dedi. İşte Hande Ataizi, Sevda Demirel olayının tüm ayrıntıları…

Armağan Çağlayan'ın programına bu hafta sivri diliyle bilinen Arto konuk oldu. Yıllar önce Türk magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel - Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlatan Arto 'aslında o tokat bana atılacaktı' dedi.

Magazin dünyasında renkli kişiliğiyle tanınan Arto merak edilenleri anlattı. Yıllar önce yaşanan 'Ne dedin sen' kavgasına dair bilinmeyenleri anlatan ünlü isim şunları söyledi:

'Cem Davran, Hande Ataizi ve Sevda Demirel… Bunların üçü de salak! Neden salak biliyor musun? Bunlar hiçbir şeyden yaralanamadılar ben yararlandım. 16 ana haber gezdim.

Kanal kanal geziyordum. Bir anda milyonlar beni tanıdı. Birisi dayak yediğiyle, biri dayak attığıyla öbürü de ayırdığıyla kaldı.

Bu bir bant yayınıydı. 'Hande Ataizi sen salak mısın, bunu nasıl yayınlatırsın?' Senin bittiğin gündü o iş…

Ben yayın sonrası odaya geldim. 'Reytingler yaşasın, bunu yayınlamalıyız. Hemen devam etmeliyiz' dedim. Düşündüler 'evet devam edelim' dediler.

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Arto gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…
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