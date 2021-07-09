Eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvurmuştu... Ünlü model Elif Ece Uzun'dan boşanma açıklaması!

"ARTIK GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Elif Ece Uzun, " Geçtiğimiz aylarda Mehmet'le ailelerin araya girmesiyle kısa süreli bir barışma süreci yaşadık. Denedik ama olmadı. Bu saatten sonra da dönüşü yok yakın zamanda mahmekemiz olacak. Hakkımızda hayırlısı" dedi.