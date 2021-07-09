Haberler Günaydın Haberleri Eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvurmuştu... Ünlü model Elif Ece Uzun'dan boşanma açıklaması!
Giriş Tarihi: 9.7.2021 11:28 Son Güncelleme: 9.7.2021 12:22

Eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvurmuştu... Ünlü model Elif Ece Uzun'dan boşanma açıklaması!

Eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvurmuştu... Ünlü model Elif Ece Uzun'dan boşanma açıklaması!

Ünlü manken Elif Ece Uzun, iş insanı Mehmet Tuş ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bebekle taçlandıran çift, geçtiğimiz yıl ikizlerini kucaklarına almıştı. Ancak evliliklerine kısa süre sonra gölge düşmüş, Elif Ece Uzun eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisinden şiddet gördüğünü söylemişti. Bu gelişme sonrası bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çiftten Elif Ece Uzun, önceki gün yakın arkadaşı sanatçı Zeynep Mansur ile City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Eşi Mehmet Tuş'tan boşanmaya hazırlanan Uzun, özel hayatı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İş insanı Mehmet Tuş ile 2019 yılında nikah masasına oturan ünlü manken Elif Ece Uzun, geçtiğimiz yıl ikizlerini kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak kısa sürede ikilinin evliliğine gölge düşmüş, şiddet iddiaları nedeniyle ünlü isim mahkemeye başvurmuştu.

Eşi Mehmet Tuş ile boşanma aşamasında olan Elif Ece Uzun, süreç hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Mayıs ayında tekrar barışma aşamasına gelen çiftin bir daha barışmamak üzere tamamen yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

"ARTIK GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Elif Ece Uzun, " Geçtiğimiz aylarda Mehmet'le ailelerin araya girmesiyle kısa süreli bir barışma süreci yaşadık. Denedik ama olmadı. Bu saatten sonra da dönüşü yok yakın zamanda mahmekemiz olacak. Hakkımızda hayırlısı" dedi.

Sözlerini sürdüren güzel model, "Ben tekrar podyumlara geri döndüm. İkizlerim 7 aylık oldu. Benim için zor bir süreçti. Bakıcısız 7 ay tek başıma baktım. Şimdi işlerime geri döndüm" ifadelerini kullandı.

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Eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvurmuştu... Ünlü model Elif Ece Uzun'dan boşanma açıklaması!
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