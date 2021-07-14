Sosyal medya fenomeni 'Pucca' yaptığı son paylaşımla gündem oldu! 'Pucca' 15 Temmuz'un anlatıldığı filmi hedef aldı!

FENOMEN FİLMİ HEDEF ALDI

Sosyal medya fenomeni 'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatacak '15/07 Şafak Vakti' filmini hedef aldı.

'PUCCA'YA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Mesnetsiz ve birçok kez yalanlanan iddiaları paylaşımında kullanan Selen Pınar Işık yaptığı paylaşımda, "Çıplak elle barbarca kafalarını kopardığınız askerleri de koydunuz mu? Haberi olmayan sabileri, ne olduğunu bilmeden orada bulunan erlere neler yaptınız anlattınız umarım." ifadelerini kullandı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı fenomene tepkisini gösterdi.