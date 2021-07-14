Sosyal medya fenomeni 'Pucca' yaptığı son paylaşımla gündem oldu! 'Pucca' 15 Temmuz'un anlatıldığı filmi hedef aldı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen "15/07 Şafak Vakti" filmi, 15 Temmuz'da izleyicisiyle buluşacak.
FİLMİN FRAGMANI YAYINLANDI
Film, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimini konu olarak ele aldı. Filmin fragmanı, filme ait kurumsal sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.
FENOMEN FİLMİ HEDEF ALDI
Sosyal medya fenomeni 'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatacak '15/07 Şafak Vakti' filmini hedef aldı.
'PUCCA'YA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Mesnetsiz ve birçok kez yalanlanan iddiaları paylaşımında kullanan Selen Pınar Işık yaptığı paylaşımda, "Çıplak elle barbarca kafalarını kopardığınız askerleri de koydunuz mu? Haberi olmayan sabileri, ne olduğunu bilmeden orada bulunan erlere neler yaptınız anlattınız umarım." ifadelerini kullandı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı fenomene tepkisini gösterdi.
PAYLAŞIMINI SİLDİ
Gezi Parkı provokasyonları, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Muharrem İnce'ye destek için attığı "Ayakkabı kokusu ülkeden gidiyor" ve uyuşturucu madde özendirmek suçlamasıyla hakkında açılan dava konularıyla gündeme gelen Işık'a, bu paylaşımının ardından da binlerce tepki geldi.
Gelen tepkiler üzerine Işık, yaptığı paylaşımı sildi.