Dünya sosyetesi Bodrum’da buluştu

Naked Heart Foundation
tarafından düzenlenen "Magical Turquerie" özel akşam yemeği ve gala gecesi, 23 Temmuz akşamı, Bodrum'un eşsiz değerdeki lokasyonu Villa Maça Kızı'nda, gerçekleşti.
Naked Heart Foundation'un kurucusu, süpermodel ve hayırsever Natalia Vodianova
, Chopard Eş Başkanı ve Sanat Direktörü Caroline Scheufele ve Chopard Türkiye Temsilcisi Tektaş Saatçilik Başkanı Shelly Ovadia'nın öncülüğünde eşsiz bir akşam programı düzenlendi.
Akşam boyunca konuklar, Doğu ve Batı'nın buluştuğu 20. yüzyılın başından itibaren Türk modasından esinlenen bir kutlama deneyimlediler. Akşam atmosferi, Art Nouveau'nun destansı dönemine ve Türk simgelerinin Doğu Akdeniz'in renkli oryantal dünyasıyla harmanlandı.
MÜZAYEDEYE BÜYÜK İLGİ
Etkinliğin en dikkat çeken kısmı ise Simon de Pury ve Maya Portakal Bitargil liderliğinde gerçekleşen müzayede oldu. Gala yemeği ünlü mozaik sanatçımız İbrahim Kuşlu'nun hazırladığı tabaklarda sunuldu. Modeller, Chopard'ın yüksek mücevher koleksiyonunu tanıtırken aynı zamanda modacı Dilek Hanif'in tasarımları ile boy gösterdi.
Gecenin önemli konukları arasında İsviçre, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Katar, İngiltere ve Türkiye'nin jet sosyete isimleri yer aldı.
DAVETİYELER 25 BİN EURO'DAN SATILMIŞTI
Naked Heart Foundation'un kurucusu Natalia Vodianova'nın dünyada büyük ses getiren galasının davetiyeleri çift başına 25 bin Euro'dan satıldı.