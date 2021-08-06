Çünkü kızının babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha buna izin vermiyor! "Tülin Şahin, bana kızımı göstermiyor" diyerek dava açan ve her ayın ilk 7 günü kızını görme izni alan Pedro de Noronha'nın önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını öğrendim!
Hem de neden biliyor musunuz? 1.5 yaşındaki kızına şiddet uygulamaktan!
Tülin Şahin, önceki hafta Pedro de Noronha'nın, kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurmuş.
Birkaç saatlik sorgudan sonra serbest bırakılmış. Tülin Şahin, kızını babasına göstermemekte haklıymış demek ki…