Çünkü kızının babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha buna izin vermiyor! "Tülin Şahin, bana kızımı göstermiyor" diyerek dava açan ve her ayın ilk 7 günü kızını görme izni alan Pedro de Noronha'nın önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını öğrendim!