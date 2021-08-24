Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında flaş gelişme!

8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ



Ergen ile avukatının şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Çelik'in 'Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini Alenen İfşa Etme' ve 'Gizliliğin İhlali' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı. İddianamede, haber spikerinin üzerine atılı suçları işlediği yapılan tüm hazırlık soruşturması kapsamında anlaşıldığı ve yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edildi.