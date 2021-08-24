Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında flaş gelişme!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasındaki sular durulmuyor. Gülben Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında Aile Mahkemesi'nde şikâyetçi olmuştu. Şikâyet dilekçesinde, Çelik'in tedbir dosyasındaki sanatçıyla avukatı arasında gerçekleşen haberleşme içeriklerini delil olarak sunduğu ve bu içerikleri basına servis ettiği iddia edilmişti.
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8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Ergen ile avukatının şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Çelik'in 'Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini Alenen İfşa Etme' ve 'Gizliliğin İhlali' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı. İddianamede, haber spikerinin üzerine atılı suçları işlediği yapılan tüm hazırlık soruşturması kapsamında anlaşıldığı ve yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edildi.
'SUÇ İŞLEDİ CEZALANDIRILSIN'
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada müşteki Avukat Altın Mimir hazır bulundu. Mahkemede ifade veren Mimir, Erhan Çelik'in kendisi ve Gülben Ergen hakkında yaptığı suç duyurusunu basından öğrendiklerini, basına sızdırılan içeriklerin gizli olduğunu Erhan Çelik'in suç işlediğini bu nedenle cezalandırılmasını talep etti.