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Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:37 Son Güncelleme: 24.8.2021 09:42

Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında flaş gelişme!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında flaş gelişme!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasındaki sular durulmuyor. Gülben Ergen ve Avukat Altın Mimir’in şikâyeti üzerine 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Erhan Çelik hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada gelişme yaşandı. Mahkemede hâkim karşısına çıkan Altın Mimir, Çelik’in özel içerikleri basına servis ettiğini bu nedenle cezalandırılmasını talep etti.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasındaki sular durulmuyor. Gülben Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında Aile Mahkemesi'nde şikâyetçi olmuştu. Şikâyet dilekçesinde, Çelik'in tedbir dosyasındaki sanatçıyla avukatı arasında gerçekleşen haberleşme içeriklerini delil olarak sunduğu ve bu içerikleri basına servis ettiği iddia edilmişti.

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8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ergen ile avukatının şikâyeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Çelik'in 'Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini Alenen İfşa Etme' ve 'Gizliliğin İhlali' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı. İddianamede, haber spikerinin üzerine atılı suçları işlediği yapılan tüm hazırlık soruşturması kapsamında anlaşıldığı ve yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

'SUÇ İŞLEDİ CEZALANDIRILSIN'

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada müşteki Avukat Altın Mimir hazır bulundu. Mahkemede ifade veren Mimir, Erhan Çelik'in kendisi ve Gülben Ergen hakkında yaptığı suç duyurusunu basından öğrendiklerini, basına sızdırılan içeriklerin gizli olduğunu Erhan Çelik'in suç işlediğini bu nedenle cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI REDETTİLER

Erhan Çelik'in avukatı ise söz konusu haber içeriklerini kendilerinin paylaşmadığını üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti. Mahkeme yapılan yargılama sonrası eksik hususların giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

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Gülben Ergen-Erhan Çelik davasında flaş gelişme!
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