Son dakika magazin haberleri! Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir’den duygulandıran paylaşım: Mucizelere inanır mısınız?

Başarılı oyuncu Mesut Akusta, geçen hafta evinde beyin kanaması geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Mesut Akusta üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı ve uyutuldu.
İLK İŞİ SENARYO OKUMAK OLDU
Sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Akusta, hastalığı süresince kendisini arayan herkese teşekkür etti. Oyuncu Akusta bugün gözlerini açarken, yaptığı ilk iş herkesi şaşkına çevirdi. Mesut Akusta, uyandıktan sonra eline senaryosunu alarak okumaya başladı.
"GERÇEKTEN DELİ"
Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise yaptığı açıklamada, "Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama;Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin." dedi.
"MUCİZELERE İNANIR MISINIZ?"
Sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşan eşi Şafak Özbir "Mucizelere inanır mısınız?" ifadelerini kullandı. Özbir'in bu paylaşıma ise çok sayıda 'Geçmiş olsun' yorumu yaptı.
"KARANLIK AYDINLIĞA KAVUŞUR ELBET"
Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir'in yaptığı son paylaşım ise herkesi duygulandırmıştı. Akusta'nın eşi, "Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün…" demişti.