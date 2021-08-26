Son dakika magazin haberleri! Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir’den duygulandıran paylaşım: Mucizelere inanır mısınız?

"GERÇEKTEN DELİ"

Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise yaptığı açıklamada, "Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama;Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası...Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi…Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin." dedi.