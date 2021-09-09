Son Dakika Magazin Haberleri: Mehmet Erdem ve Vildan Atasever’in mutlu günü! Mehmet Erdem ve Vildan Atasever bugün evlendi!

Son Dakika Magazin Haberleri... Uzun süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever'in birliktelikleri bugün mutlu sonla bitti.

MEHMET ERDEM VE VİLDAN ATASEVER EVLENDİ

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı.

Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'in mutlu günü! Mehmet Erdem ve Vildan Atasever bugün evlendi! | Video