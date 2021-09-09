Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'in mutlu günü! Mehmet Erdem ve Vildan Atasever bugün evlendi! | Video

Son Dakika Magazin Haberleri... Uzun süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve ünlü oyuncu Vildan Atasever, mutlu birlikteliklerini bugün taçlandırdılar. Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı. İşte düğünden detaylar...