Aslıhan Koruyan Sabancı 20 yıllık mutlu bir beraberlik inşa etmenin sırlarını anlattı

Tescilli güzelliğini, eğitimi, başarıları, zerafeti ve hayata karşı duruşuyla taçlandırmış bir isim Aslıhan Koruyan Sabancı . Merhum iş adamı Özdemir Sabancı 'nın gelini, Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Hanım, en son Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldığı jüride zarafetiyle, güzelliğiyle dikkat çekti. Sağlıklı beslenme, gastronomi üzerine yazdığı ödüllü kitaplarının yanı sıra şu sıralar 'Glütensiz ve Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar ve Tuzlular' ve 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' adında iki kitabı İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde hayata geçirme hazırlığında. Üç çocuk annesi Sabancı ile Mandarin Oriental Istanbul 'da güzel bir eylül günü buluşarak hayata, mutfağa, aile değerlerine, sağlıklı yaş almaya dair keyifli, öğretici bir röportaj yaptım.Büyük mutluluk duydum, 3. kez jürideyim. Miss Turkey seçildiğim 1991'den bu yana tam 30 yıl geçmiş. Bugün yarışmaya katılan genç kızlarımızın çoğu benim çocuklarım yaşında üniversite öğrencisi, pırıl pırıl gençlerimizdi. Hepsiyle gurur duydum, onların hissettiği heyecanı hissettim. Miss World Güzellik yarışmasına girdiğimde Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim.Miss World'de aldığım Dünya 6.'lığı ve Miss World European Queen of Beauty ünvanları benim yurt dışında, uluslararası bir platformda eğitim almayı istememe vesile oldu. Böylelikle üniversite eğitimimi ABD 'de, Yüksek Lisans Eğitimi'mi İtalya ve ABD'de tamamladım. İş hayatına New York'ta başladım.Öncelikle teşekkür ederim. Ülkemize finans, sanayi, eğitim, enerji ve sanat gibi alanlarda büyük katlıkarı bulunmuş bir ailenin üyesi olmak gurur verici. Eşim ile Cornell Üniversitesi 'nden sınıf arkadaşıyız, her zaman kendi yaptığım çalışmalarım, ödüllerim ve başarılarım ile anılmayı tercih ettim. Geçmişteki büyüklerimizin yaptıkları güzel işlerin üzerine ben de yaptığım çalışmalar ile ilerleyebiliyorsam ne mutlu bana.20 yıl nasıl geçti anlamadım. Evlilikte önce arkadaş olmak önemli. Karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve sabır önemli.Sevgili büyüklerimden nasıl sevgi ve destek gördüysem ben de çocuklarımı aynı şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Onlar benim için herşeyden önce gelir, hiçbir işimi onlar varken öncelik yapmadım. Onların iyi yetişmesi ve ileride ayakları üzerinde durabilmeleri en büyük arzum.Pandemide hep istediğim ancak vakit bulamadığım hobilerime, Cornell Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesi'nden aldığım eğitimlerime, kitaplarıma ve çalışmalarıma zaman ayırmak beni çok mutlu etti. Bu dönemde 'Glütensiz ve Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar ve Tuzlular' ve 'Doğanın Terapötik Reçeteleri' adında iki kitabı İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde hayata geçirdim.'Doğa'nın Terapötik Reçeteleri', gıdaların ve besin öğelerini sağlığımıza olan faydalarını anlatıyor. 'Glütensiz Şekersiz Gurme Lezzetler Tatlılar ve Tuzlular' kitabıma çok tükettiğimiz geleneksel tatlı ve tuzlu tariflerimizin yanısıra, evde sıkça yaptığım noodle, sushi, dumpling gibi Uzakdoğu lezzetlerini ve makaron, cheesecake gibi dünya mutfaklarından lezzetleri de ilave ettim.Tariflerimin hem lezzetli hem sağlıklı hem de şık olması için mutfağımda aylarca denemeler yaparak sonunda mükemmel sonuca ulaşmak için çok emek harcadım.Hector Garcia'nın Ikigea, Charlotte Gerson'un oto immün system, yüksek tansiyon, üst solunum yolları, kanser ve beslenme ile bu tip hastalıklara şifa bulma hakkıında yazdığı kitaplar serisi. Dr. Roberts lee'nin Integrative Medicine kitabı şu anda okuduğum kitaplar.Evet ben yapıyorum. (Gülüşmeler) Hep ben hazırladım. Yemek yapmak benim için hiç zor bir şey değil, elinizin alıştığı şey kolay gelir. Gecenin bir yarısı bütün sofrayı topladıktan sonra çocuğumun ya da eşimin canı sushi çektiği için 1 saat içerisinde, pilavını filan da hazırlayarak hem de, sushi yapmışlığım var.Mutfağımda en çok pişirmeyi sevdiğim yemekler Türk Mutfağımıza ait, sebze, baklagil ağırlıklı yemekler, zeytinyağlılar ve meyve tatlılarıdır.Dünya mutfaklarından da yemekler yaparım. Farklı mutfakların yemeklerini yaparken sofrada hep o yemeğin tarihçesini, içindeki malzemelerin mitolojik hikayelerini ve besin değerlerini de anlatırım.Katkı maddeli, işlenmiş gıdalara mutfağımda hiç yer vermem. Sebze, meyve, baklagil ve glütensiz tam tahıllardan oluşan bir beslenme tarzını tercih ediyorum. Mutfağıma kesinlikle trans yağlar, hidrojenize yağlar ve bunları içeren besinler, işlenmiş katkı maddeli besinler giremez.Sağlıklı beslenmek için sağlıklı ve dürüst üretim ve tarım şarttır. Tarım ilacı, GDO kullanmayan üreticilerden satın almaya dikkat ediyorum. Aldığımız besinlerin içerisindeki tarım ilacı, nitrat ve radyasyonu ölçen cihazların yardımı ile sağlıksız ürünleri tespit edebiliyorum.Gençlik hayatımızda sadece 18-30 yaş arasında yaşadığımız yaşam kesiti değidir. Atletik kaslar, iyi gören gözler, sağlam dizler demek değildir. Gençlik, içimizdeki ışığımız, enerjimiz, neşemiz, umutlarımız, ruh halimiz, hayal gücümüz, cesaretimiz, duygularımız ve ideallerimiz ile ilgilidir. Hiç kimse 30 yaşından gün almaya başlayarak yaşlanmaz; bizi asıl yaşlandıran şey, korkularının esiri olarak, ideallerinden vazgeçerek, umutlarını ve özgüvenini kaybederek, karamsarlığa yenik düşmektir.Sıfır atık çok önemli bir proje. İsraf çok günahbir şey gerçekten ve biz çocukluğumuzdada böyle büyütüldük. O yüzden sıfır atık çokkıymetli bir proje. Dünya bir tüketim toplumunadoğru ilerliyor ve şu dönemdeki sürdürülebilirlikprojeleri sayesinde bir frene basıldı. Bu kapsamdasıfır atık projesini çok önemsiyorum.Gastronomi bir ülkenin kültürel mirasınıyansıtıyor. Bizim de yöresel lezzetlerimiz çokçeşitli ve Türk Mutfağımız çok değerli. Bununkorunması ve geliştirilmesi adına, bizim kültürelmirasımızı da içine alan çalışmalar yapılmasıçok önemliydi ve Emine Hanım'ın çalışmalarınıilgiyle takip ediyorum. Çok mutluluk verici.Hayat felsefem, sevgi, sevgiyi yaymak veaffetmek üzerine kuruludur.Erken kalkarım, günüme yoga ile başlar,sonra hafif bir kahvaltı yaparım. Gün içerisindetoplantı ve çalışmalarımı tamamlar, akşamüzeriailemin sevdiği menülerden akşamyemeğini hazırlarım ve okuldan gelen çocuklarımile ilgilenirim. Akşamları kitap okurumve yazılarımı yazarım, akşam yemeğindensonra yarım saat spor yaparken film ya dasevdiğim dizileri izlerim. Yatmadan önce tekraryoga yaparım.Hayatımdaki ilk büyük dönüm noktası Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmam oldu. Bu benim hayatımda "çalışarak başarıyı elde edebilirim" duygusunu ve özgüvenimi sağladı. Hayatımdaki ikinci büyük dönüm noktası Miss Turkey ve Miss World yarışmalarımda aldığım dereceler ve en önemli ve en büyük dönüm noktası da anne olmadı.