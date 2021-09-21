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Giriş Tarihi: 21.9.2021 15:51

Masumlar Apartmanı 39.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Rüya ve Han arasında neler oluyor?

Masumlar Apartmanı 39.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Rüya ve Han arasında neler oluyor?

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı 39.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezonuna Rüya karakteri ile dahil olan Melisa Şenolsun’un ardından dizide neler olacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; Rüya ve Han arasında sürpriz gelişmeler yaşanırken öte yandan Safiye’ye Naci’den mektup geliyor ve Safiye heyecan içerisinde ne yapacağını şaşırıyor. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve özetine dair bilgiler.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Masumlar Apartmanı 39.bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen hafta yeni sezonun ilk bölümü ile ekranlara gelen diziye Melisa Şenolsun, Rüya karakteri ile dahil olmuştu. Dr.Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümde izleyenler büyük bir sürpriz yaşayacak. Safiye gerçeklerle yüzleşirken Han ve Rüya arasında ilginç olaylar yaşanacak. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve özeti.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (39.BÖLÜM) 21 EYLÜL 2021 SALI

Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.

Masumlar Apartmanı 39. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video


Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.
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Masumlar Apartmanı 39.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Rüya ve Han arasında neler oluyor?
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