Masumlar Apartmanı 39.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Rüya ve Han arasında neler oluyor?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Masumlar Apartmanı 39.bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen hafta yeni sezonun ilk bölümü ile ekranlara gelen diziye Melisa Şenolsun, Rüya karakteri ile dahil olmuştu. Dr.Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümde izleyenler büyük bir sürpriz yaşayacak. Safiye gerçeklerle yüzleşirken Han ve Rüya arasında ilginç olaylar yaşanacak. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve özeti.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (39.BÖLÜM) 21 EYLÜL 2021 SALI
Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.
Masumlar Apartmanı 39. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video