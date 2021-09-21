Masumlar Apartmanı 39.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Rüya ve Han arasında neler oluyor?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (39.BÖLÜM) 21 EYLÜL 2021 SALI

Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.

Masumlar Apartmanı 39. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video



Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.