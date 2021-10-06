Bülent Ersoy’un acı günü! Bülent Ersoy babasını son yolculuğuna uğurladı!

Sahte PCR testinden dolayı ekibinin Kıbrıs'ta tutuklandığı ve 'Benzemez Kimse Bize' programının sona ermesiyle ünlü şarkıcı Mustafa Keser'le polemik yaşayan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, zor günler geçiriyor.

BÜLENT ERSOY'UN BABASI VEFAT ETTİ!

Diva'nın babası Fikret Erkoç, evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılmıştı. Diva'nın 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası vefat etti.