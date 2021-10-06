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Giriş Tarihi: 6.10.2021 20:51 Son Güncelleme: 6.10.2021 21:19

Bülent Ersoy'un acı günü! Bülent Ersoy babasını son yolculuğuna uğurladı!

Bülent Ersoy’un acı günü! Bülent Ersoy babasını son yolculuğuna uğurladı!

'Benzemez Kimse Bize' programının sona ermesiyle ünlü şarkıcı Mustafa Keser'le polemik yaşayan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, annesinden sonra babasını da kaybetti. Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, geçtiğimiz günlerde evinde bir kaza geçirmiş ve kalça kemiğini kırmıştı. Bir süredir tedavi gören Erkoç'tan kötü haber geldi ve Ersoy'un babası hayatını kaybetti. Geçtimiz yıl annesinin vefatıyla sarsılan ünlü şarkıcı bu kez de babasını son yolculuğuna uğurladı. İşte detaylar...

Sahte PCR testinden dolayı ekibinin Kıbrıs'ta tutuklandığı ve 'Benzemez Kimse Bize' programının sona ermesiyle ünlü şarkıcı Mustafa Keser'le polemik yaşayan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, zor günler geçiriyor.

BÜLENT ERSOY'UN BABASI VEFAT ETTİ!

Diva'nın babası Fikret Erkoç, evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılmıştı. Diva'nın 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası vefat etti.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Bülent Ersoy'un zorlukla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı.Ünlü sanatçının, menajeri Fevzi Siverek ve modacısı Pınar Kerimoğlu'nun yardımıyla yürüyebildiği görüldü. Bir sandalyenin başında oturan Ersoy, babasının başında bekledi.

"SOL KOLUM DA GİTTİ"

Ünlü şarkıcı Ersoy "Geçen yıl annemi kaybettim, sağ kolum gitti. Şimdi de babamı kaybettim, sol kolum da gitti " diye konuştu.

ZEMZEM SUYU DÖKTÜ

Ersoy'un babası Erkoç'un cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Diva, babasının mezarına zemzem suyu döktü.

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Bülent Ersoy'un acı günü! Bülent Ersoy babasını son yolculuğuna uğurladı!
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