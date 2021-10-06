Bülent Ersoy’un acı günü! Bülent Ersoy babasını son yolculuğuna uğurladı!

Sahte PCR testinden dolayı ekibinin Kıbrıs'ta tutuklandığı ve 'Benzemez Kimse Bize' programının sona ermesiyle ünlü şarkıcı Mustafa Keser'le polemik yaşayan ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, zor günler geçiriyor.
BÜLENT ERSOY'UN BABASI VEFAT ETTİ!
Diva'nın babası Fikret Erkoç, evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılmıştı. Diva'nın 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası vefat etti.
YÜRÜMEKTE ZORLANDI
Bülent Ersoy'un zorlukla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı.Ünlü sanatçının, menajeri Fevzi Siverek ve modacısı Pınar Kerimoğlu'nun yardımıyla yürüyebildiği görüldü. Bir sandalyenin başında oturan Ersoy, babasının başında bekledi.
"SOL KOLUM DA GİTTİ"
Ünlü şarkıcı Ersoy "Geçen yıl annemi kaybettim, sağ kolum gitti. Şimdi de babamı kaybettim, sol kolum da gitti " diye konuştu.