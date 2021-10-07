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Giriş Tarihi: 7.10.2021 15:34 Son Güncelleme: 7.10.2021 15:48

Öz yeğeni ile yasak aşkı gündem olan Murat Başoğlu'ndan kötü haber! Murat Başoğlu ölümden döndü!

Öz yeğeni ile yasak aşkı gündem olan Murat Başoğlu’ndan kötü haber! Murat Başoğlu ölümden döndü!

Oyuncu ve sunucu Murat Başoğlu, 2017 yılında Bodrum’da öz yeğeni Burcu Kabadayı Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde yakalanmış ve büyük bir skandala imza atmıştı. Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından Murat Başoğlu'nun 14 yıllık eşi Hande Bermek, oyuncuyu terk etmişti. Yaşananlar sonrası gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan Başoğlu'nun, sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı. Ameliyat olan ve yoğun bakımda yatan Murat Başoğlu'nun hastane odasından ilk karesine de ulaşıldı. İşte oyuncunun sağlık problemi ve şimdiki sağlık durumunun detayları...

4 yıl önce temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile birlikte uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Murat Başoğlu'nun sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı. 53 yaşındaki Başoğlu, 20 Eylül 2021'de hastaneye kaldırılmış. Acile başvuran Başoğlu'nun çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 cm'ye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği ortaya çıktı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu ve sunucu, "23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir'de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Murat Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

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Öz yeğeni ile yasak aşkı gündem olan Murat Başoğlu'ndan kötü haber! Murat Başoğlu ölümden döndü!
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