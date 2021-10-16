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Giriş Tarihi: 16.10.2021 08:33 Son Güncelleme: 16.10.2021 08:43

Taciz ile suçlanan Mehmet Ali Erbil'den yeni hamle! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Taciz ile suçlanan Mehmet Ali Erbil’den yeni hamle! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı!

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve bir çok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. 29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Ece Ronay, şikayetini mahkemeye taşımıştı. Taciz ile suçlanan Mehmet Ali Erbil "Z kuşağının tuzağına düğtüğünü" söylemişti. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden mesaj attığı Ece Ronay'ın mesajlarını sosyal medyada yayınlayarak suç işlediğini ileri sürdü. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Erbil, mesajlarını ifşa eden genç şarkıcı Ece Ronay'ın cezalandırılmasını istedi. İşte karşılıklı mahkemeye taşınan ifşa olayının detayları...

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, sosyal medya hesabından ünlü şovmenle yaptığı özel yazışmaları yayınlamıştı.

İddiaya göre Erbil, önce genç kıza "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde mesaj yazmıştı. Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini sosyal medyada niye sergilediğini soruyordu.

KORUMA KARARI ALDIRDI
Taciz iddialarının ardından bir magazin programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım. O benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim" açıklamasında bulundu.

Aile Mahkemesi'ne başvuran genç fenomen bu açıklama sonrası Mehmet Ali Erbil hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir hamle de ünlü şovmenden geldi. Mehmet Ali Erbil, sosyal medya üzerinden yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini ve kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaydığını ileri sürdü. Erbil'in şikayetinin ardından Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı. Erbil, yaşananlar nedeniyle maddi ve manevi olarak zarar gördüğünü ifade etti.

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Taciz ile suçlanan Mehmet Ali Erbil'den yeni hamle! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı!
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