Ünlü İtalyan yıldız Monica Bellucci, tek kişilik bir oyunla 14 Aralık’ta Türkiye’de sahneye çıkacak. 80 dakikalık gösterinin protokol biletleri 1950 liradan satılıyor
Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci'nin Türkiye'ye geleceği haberi hayranlarını heyecanlandırdı. 57 yaşındaki İtalyan oyuncu, Maria Callas'ın hayatına dair bilinmeyen detayların ve ilginç hikayelerin yer aldığı tek kişilik oyunuyla 14 Aralık Salı akşamı Zorlu PSM'de sahneye çıkacak.
Bellucci'yi yaklaşık 80 dakika sürecek oyun boyunca en ön sıradaki protokol koltuklarından izlemenin bedeli 1.950 lira olacak. 750-950 TL arasından satışa sunulan oyunun biletlerinin yarısı bitti bile...
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Ünlü İtalyan yıldız Monica Bellucci Türkiye'ye geliyor! Monica’yı en önden izlemek 1950 TL