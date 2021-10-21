Ünlü gurme Vedat Milor’dan sahte hesap! Vedat Milor’un kitabı çalıntı mı?

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaş grubumla bir araya geldim. Yeme-içme üzerine sohbet içerisindeyken bir anda mevzu derin bir polemiğin içine sürüklendi. Şaşırdım desem yalan olur çünkü polemiğin başrolündeki isimle ilgili daha önce de çokça spekülasyon duymuştum. Şöyle ki...