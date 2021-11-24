Kuruluş Osman’ın Ayaz Alp’i Atilla Güzel’in dünya şampiyonluğundan beyaz perdeye uzanan başarı öyküsü

BENİM YERİME RIZA KAYALP GİTTİ

"Ben şampiyon olunca ülkece olimpiyatlara katılma hakkı kazandık. O dönemde Rıza Kayaalp ile aynı zamanda güreşiyorduk, o Ankara'daydı. Olimpiyatlara benim yerime o katılma hakkı kazandı. Bense WWE'den teklif alınca, Amerika'ya gidip güreş eğitmenliği yaptım."

OYUNCULUK HİKAYEM AMERİKA'DA BAŞLADI

"Amerika'dayken Newyork Film Akamesi'nde ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadım. Kısa metrajlı "Nightmare" filminde oynadım. Bu süreçte güreşi de bırakmadım. Yenilmeyi Düşünmediler filminde güreşçi rolünde bir oyuncu gerekiyordu, beni çağırdılar. O dönem yine "Bu işin eğitimini alman lazım, konservatuar bitirmen lazım, sen bu işi yapamazsın" dediler. Bu bana yine büyük bir motivasyon oldu. O filmdeki rolümden sonra Diriliş Ertuğrul ve akabinde de Kuruluş Osman'da oynadım."