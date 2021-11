Bu da Türk işi ‘Paranormal Activity’

Oyuncu kadrosunda Aşela Demir Suada Şen ile Burak Küçük gibi isimlerin yer aldığı ve Paranormal Activity 'e rakip olarak gösterilen ' Azra ' bugün vizyona giriyor. Beyza Şenel 'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde; Azra ve sevgilisi Burak , tatil yapmak için birkaç günlüğüne gözlerden uzak bir villaya doğru yolculuğa çıkarlar. Başlarda her şey yolunda gibi görünüyordur. Ancak Azra ile ilgili bir gizem olduğuna inanan ve bu gizemi çözmeye karar veren Burak, evin her tarafına kameralar yerleştirerek, Azra'dan habersiz onu geçmişi ile yüzleştirmeyi planlamaktadır.