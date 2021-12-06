Konserde yaş günü kutlaması

Usta sanatçı Selami Şahin
, önceki gece CVK Park Bosphorus Hotel
'in terasında kapılarını açan Jolly Joker Private
'da sahneye çıktı. Şahin'i dinleyen isimler arasında; Berk Oktay
, Yıldız Çağrı Atiksoy, Nurgül- Mustafa Sirmen, Seda-Yılmaz Vural, İpekÖmer Faruk Sorak, Zeynep- Volkan Demirel çifti de vardı. Konuklarına müzik ziyafeti yaşatan duayen isim, geceye damgasını vurdu. Gecede sanatçının oğlu Lider Şahin'in de 36'ncı yaşı kutlandı. Lider Şahin, doğum günü pastasını sahnede annesi Didem Şahin
ve sevgilisi Ecem Çırpan
'la birlikte kesti. Geçtiğimiz yıllarda şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin'in bu beraberliğine onay vermeyen anne Şahin, Miss Turkey 2015 güzeli ve voleybolcu Ecem Çırpan'ı aileye kabul etti.