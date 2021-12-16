Hülya Avşar’dan İbrahim Tatlıses’e destek: Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil

İbrahim Tatlıses'in yakın dostu Hülya Avşar da bu konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. 'İmparator lakaplı' İbrahim Tatlıses'in ödülü hak ettiğini söyleyen 58 yaşındaki Avşar; şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. İbrahim bence mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatı ise onu ilgilendirir. Ancak bana göre Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi ses onundur ve üzerine yoktur. Hatta ona onur ödülü değil, onurun onurunun onuru ödülü verilmelidir."