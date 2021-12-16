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Giriş Tarihi: 16.12.2021 07:05 Son Güncelleme: 16.12.2021 07:08

Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'e destek: Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Hülya Avşar’dan İbrahim Tatlıses’e destek: Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil

Hülya Avşar, Altın Kelebek Ödülleri’nde İbrahim Tatlıses’in ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmesiyle ilgili yapılan eleştirilere sert çıktı. Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar, çok konuşulan ödül hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'İmparator lakaplı' yakın dostu İbrahim Tatlıses’in ödülü hak ettiğini söyleyen 58 yaşındaki Hülya Avşar "Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini bulmuş ve İbrahim Tatlıses 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü almaya layık görülmüştü. Bu durum sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.

Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar, çok konuşulan ödül hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İbrahim Tatlıses'in yakın dostu Hülya Avşar da bu konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. 'İmparator lakaplı' İbrahim Tatlıses'in ödülü hak ettiğini söyleyen 58 yaşındaki Avşar; şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. İbrahim bence mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatı ise onu ilgilendirir. Ancak bana göre Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi ses onundur ve üzerine yoktur. Hatta ona onur ödülü değil, onurun onurunun onuru ödülü verilmelidir."

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Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'e destek: Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil
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