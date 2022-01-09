Reynmen’in annesine şok! Nasibe Aktaş’ın sosyal medya paylaşımı başına dert oldu...

Bunun üzerine Duran'ın ailesi Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurunda bulundu. Hukuki anlamda haklarını arayacaklarını söyleyen merhum Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran, ünlü rapçinin annesi hakkında şöyle konuştu: "Nasibe Aktaş da bir anne ve evlatları var. Kendisini empati kurmaya davet ediyorum.Bir evladını kaybetse kimse onu dinlemeden anlamadan yargılasa, evladı hakkında ağza alınmayacak hakaretlerde bulunsalar nasıl hissederdi? Herkes önce bir dönsün kendi hayatına baksın."