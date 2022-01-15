Haberler Günaydın Haberleri Aslı Enver ile Önder Öztarhan yeni bir aşka yelken açtı! Aşk itirafı magazin gündemine damga vurdu
Giriş Tarihi: 15.1.2022 13:57 Son Güncelleme: 15.1.2022 14:15

Aslı Enver ile Önder Öztarhan yeni bir aşka yelken açtı! Aşk itirafı magazin gündemine damga vurdu

Aslı Enver ile Önder Öztarhan yeni bir aşka yelken açtı! Aşk itirafı magazin gündemine damga vurdu

Şarkıcı Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra aşkta yüzü gülmeyen Aslı Enver, kısa bir süre önce de Sarp Batur ile birlikteliğine son vermişti. Aslı Enver'in adı şimdide iş insanı Önder Öztarhan ile anılıyor. Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıkmıştı. Aslı Enver'in yeni aşkını arabası ele vermişti. Önder Öztarhan'dan ilişki itirafı geldi. İş insanı Önder Öztarhan çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Son olarak 2020 yılında yayınlanan 'Babil' dizisinde rol alan Aslı Enver, 2022'nin ilk günlerde özel hayatıyla gündemde... Güzel oyuncunun sürpriz bir aşka yelken açtığı konuşulan Önder Öztarhan'dan ilişki itirafı geldi. İş insanı Önder Öztarhan çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver (37), kalbini kendisinden 12 yaş büyük iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı.

AŞKIN BELGESİ!
Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıkmıştı.

İŞ SANAT’A ÖZEL CAZ KONSERLERİ
İŞ SANAT’A ÖZEL CAZ KONSERLERİ

Aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektifimize takılmıştı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.

AĞZINI BIÇAK AÇMADI!
Ozan Doğulunun 50'nci yaş günü partisine katılan Öztarhan'a, Aslı Enver ile hakkında çıkan aşk haberleri soruldu. Ağzını bıçak açmayan iş insanı, sessiz sedasız asansöre binerek, partinin olduğu kata çıktı.

"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"
Son günlerde gündemden düşmeyen iş insanı, 'Magazin Masası' programının sunucusu Esin Övet'in, Aslı Enver haberlerine ilişkin mesajına ise çarpıcı bir yanıt verdi.

İŞ SANAT’A ÖZEL CAZ KONSERLERİ
İŞ SANAT’A ÖZEL CAZ KONSERLERİ

Esin Övet, Önder Öztarhan'ın "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" şeklindeki mesajını canlı yayında aktardı.

1 MİLYON 900 BİN TL!
Ekim 2021'de Etiler'de yeni aldığı otomobil ile ilk kez görüntülenen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını vermişti.

Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren oyuncunun, yeni aldığı elektrikli otomobilin fiyatının yaklaşık 1 milyon 900 bin TL olduğu öğrenilmişti.

İŞ SANAT’A ÖZEL CAZ KONSERLERİ
İŞ SANAT’A ÖZEL CAZ KONSERLERİ
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Aslı Enver ile Önder Öztarhan yeni bir aşka yelken açtı! Aşk itirafı magazin gündemine damga vurdu
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