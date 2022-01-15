Aslı Enver ile Önder Öztarhan yeni bir aşka yelken açtı! Aşk itirafı magazin gündemine damga vurdu

Son olarak 2020 yılında yayınlanan 'Babil' dizisinde rol alan Aslı Enver, 2022'nin ilk günlerde özel hayatıyla gündemde... Güzel oyuncunun sürpriz bir aşka yelken açtığı konuşulan Önder Öztarhan'dan ilişki itirafı geldi. İş insanı Önder Öztarhan çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
AŞKIN BELGESİ!
Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıkmıştı.
Aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektifimize takılmıştı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.
AĞZINI BIÇAK AÇMADI!
Ozan Doğulunun 50'nci yaş günü partisine katılan Öztarhan'a, Aslı Enver ile hakkında çıkan aşk haberleri soruldu. Ağzını bıçak açmayan iş insanı, sessiz sedasız asansöre binerek, partinin olduğu kata çıktı.
"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"
Son günlerde gündemden düşmeyen iş insanı, 'Magazin Masası' programının sunucusu Esin Övet'in, Aslı Enver haberlerine ilişkin mesajına ise çarpıcı bir yanıt verdi.
Esin Övet, Önder Öztarhan'ın "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" şeklindeki mesajını canlı yayında aktardı.
Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren oyuncunun, yeni aldığı elektrikli otomobilin fiyatının yaklaşık 1 milyon 900 bin TL olduğu öğrenilmişti.