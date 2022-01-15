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Giriş Tarihi: 15.1.2022 10:21 Son Güncelleme: 15.1.2022 11:01

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!

İbrahim Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet Tatlıses’ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten korkutan bir haber geldi. İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, şu sıralar önemli bir sağlık problemiyle boğuşuyor. Ünlü isim, kısa süre önce özel bir hastanede beyin ameliyatına alındı. İşte Ahmet Tatlıses'in son durumu...

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses şu günlerde önemli bir sağlık sorununa karşı mücadele veriyor.

Tv100'den Barış Agil'in haberine göre Tatlıses Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu. Ahmet Tatlıses'i hastanede ziyaret eden isimlerden biri de kardeşi Ido Tatlıses oldu.

Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan üç çocuğundan biridir. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan Ahmet Tatlı, bir dönem ünlü şarkıcı Ceylan ile nikah masasına oturmuş, ancak ikilinin evliliği uzun sürmemiştir.

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Çiftin beraberliği 2000 - 2002 yılları arasında devam etmiş ve Mert adında bir oğlu olmuştur. Ahmet Tatlı, 2008 yılında Tülay Koçak ile dünyaevine girdi.

BEYİN AMELİYATINA ALINDI!

Ahmet Tatlıses'in durumun ciddiyetini koruduğu iddia edilirken, babası İbrahim Tatlıses tarafından şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

İŞ SANAT’A ÖZEL CAZ KONSERLERİ
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İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
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