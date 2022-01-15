İyilikten maraz doğdu! Yardım yaptığı genç Sinan Akçıl’ı şikayet etti

Sinan Akçıl'ın hayranı olan A.K., Beşiktaş'taki bir otelde garson olarak çalışıyordu. 22 Kasım akşamı Akçıl, etkinlik için otele geldi. İddiaya göre hayranı olduğu sanatçıyı otelde gören genç adam, ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirdi.