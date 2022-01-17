24’üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar’ın devasa tektaşı damga vurdu!

Hülya Avşar, konser öncesi mekana kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte girdi. Ünlü sanatçı gazetecileri görünce hemen montu ve elleri ile yüzünü kapattı, "Hazır değilim, çekmeyin" dedi. Avşar'ın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti.

Zehra Çilingiroğlu ise "Doğum günümü arkadaşlarım ile kutladıktan sonra annemi dinlemeye geldim" dedi. Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu 24 yaşına bastı.