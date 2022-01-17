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Giriş Tarihi: 17.1.2022 07:48 Son Güncelleme: 17.1.2022 07:55

24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!

24’üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar’ın devasa tektaşı damga vurdu!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu 24. yaş gününü kutladı. Doğum gününde arkadaşlarıyla kutlama yapan Zehra Çilingiroğlu daha sonra annesini dinlemeye gitti. Kristal taşlarla süslenmiş, dekolteli siyah elbise ile sahneye çıkan Hülya Avşar, gece boyunca ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği şarkılarına yer verdi. Hülya Avşar'ın parmağındaki devasa tektaşı ise gecenin en dikkat çekeni oldu.

Sanatçı Hülya Avşar, Maslak'ta bir mekanda konser verdi. Yeni yaşını kutlayan Zehra Çilingiroğlu da annesini dinlemeye gelenler arasındaydı.

Hülya Avşar, konser öncesi mekana kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte girdi. Ünlü sanatçı gazetecileri görünce hemen montu ve elleri ile yüzünü kapattı, "Hazır değilim, çekmeyin" dedi. Avşar'ın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti.

Zehra Çilingiroğlu ise "Doğum günümü arkadaşlarım ile kutladıktan sonra annemi dinlemeye geldim" dedi. Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu 24 yaşına bastı.

Kristal taşlarla süslenmiş, dekolteli siyah elbise ile sahneye çıkan Avşar, gece boyunca ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği şarkılarına yer verdi.

Sanatçı, ayrıca seyircilerden gelen yoğun istek üzerine 'Mavi Mavi' ve 'Hülya' şarkılarını da söyleyerek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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24'üne basan Zehra Çilingiroğlu doğum gününde annesini dinlemeye gitti! Geceye Hülya Avşar'ın devasa tektaşı damga vurdu!
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