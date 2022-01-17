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Giriş Tarihi: 17.1.2022

‘Annemi dinlemedim başıma neler geldi!’

‘Annemi dinlemedim başıma neler geldi!’

Şarkıcı Serdar Ortaç, konser sonrası gazetecilerle konuştu. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ve eski sevgilisi Seçil Gür’e gönderme yaptı: “Annem ‘Sarışından hayır gelmez’ demişti. Eşim de, sevgilim de sarışın oldu. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi”

Popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda konser verdi. Gazetecilerle konuşan Ortaç; şunları söyledi: "2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz, pamuk gibi sahneye çıkacağım. Bundan sonra kazandığım her şeyi de tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım." Sahneye beyaz bir ceketle çıkan Ortaç, "Annem 'Sarışından hayır gelmez' demişti. Eşim de, sevgilim de sarışın oldu. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi" dedikten sonra 'Karabiberim' şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
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‘Annemi dinlemedim başıma neler geldi!’
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