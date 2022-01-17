Hülya Avşar’dan sanat müziği ziyafeti

Sanatçı Hülya Avşar
, Maslak'ta bir mekanda konser verdi. Avşar, konser öncesi mekana kızı Zehra Çilingiroğlu
ile birlikte girdi. Ünlü sanatçı gazetecileri görünce hemen montu ve elleri ile yüzünü kapattı, "Hazır değilim, çekmeyin" dedi. Avşar'ın parmağındaki tek taş yüzük dikkat çekti. Zehra Çilingiroğlu ise "Doğum günümü arkadaşlarım ile kutladıktan sonra annemi dinlemeye geldim" dedi. Kristal taşlarla süslenmiş, dekolteli siyah elbise ile sahneye çıkan Avşar, gece boyunca ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği
şarkılarına yer verdi. Sanatçı, ayrıca seyircilerden gelen yoğun istek üzerine 'Mavi Mavi
' ve 'Hülya
' şarkılarını da söyleyerek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.