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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Hülya Avşar’dan sanat müziği ziyafeti

Hülya Avşar’dan sanat müziği ziyafeti
Sanatçı Hülya Avşar, Maslak'ta bir mekanda konser verdi. Avşar, konser öncesi mekana kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte girdi. Ünlü sanatçı gazetecileri görünce hemen montu ve elleri ile yüzünü kapattı, "Hazır değilim, çekmeyin" dedi. Avşar'ın parmağındaki tek taş yüzük dikkat çekti. Zehra Çilingiroğlu ise "Doğum günümü arkadaşlarım ile kutladıktan sonra annemi dinlemeye geldim" dedi. Kristal taşlarla süslenmiş, dekolteli siyah elbise ile sahneye çıkan Avşar, gece boyunca ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği şarkılarına yer verdi. Sanatçı, ayrıca seyircilerden gelen yoğun istek üzerine 'Mavi Mavi' ve 'Hülya' şarkılarını da söyleyerek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
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Hülya Avşar’dan sanat müziği ziyafeti
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