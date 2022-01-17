Bomba iddia! Şarkıcı Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Evliliklerinde kara bulutlar dolanıyor…

Gülşen son olarak transparan kıyafetiyle gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 45 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Gülşen, sık sık Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.
Gülşen, sahne kıyafetleri ile adından söz ettirirken şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. 2016 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.
Seyhan Soylu'nun iddiasına göre; evliliklerinde kara bulutlar dolanmaya başlayan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, boşanma kararı aldı.
Ozan Çolakoğlu'nun boşanma kararı almalarının ardından evden ayrıldığı ve bir arkadaşının yanında kaldığı iddia edildi.