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Giriş Tarihi: 17.1.2022 15:18 Son Güncelleme: 17.1.2022 15:31

Bomba iddia! Şarkıcı Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Evliliklerinde kara bulutlar dolanıyor…

Bomba iddia! Şarkıcı Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Evliliklerinde kara bulutlar dolanıyor…

Ünlü şarkıcı Gülşen'in her yaptığıyla gündem oluyor. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. İddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çıkan bu dedikodunun ardından Gülşen ve Ozan Çolakoğlu cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu.

Çeşitli mekanlarda sahne alan Gülşen, tercih ettiği kostümlerle gündeme geliyor.

Gülşen son olarak transparan kıyafetiyle gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 45 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Gülşen, sık sık Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

Gülşen, sahne kıyafetleri ile adından söz ettirirken şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. 2016 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Gülşen ve eşinin evliliklerinde sorunlar yaşamaya başladığı ve boşanma kararı aldığı iddiaları magazin gündeminde deprem etkisi yarattı.

Seyhan Soylu'nun iddiasına göre; evliliklerinde kara bulutlar dolanmaya başlayan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, boşanma kararı aldı.

Ozan Çolakoğlu'nun boşanma kararı almalarının ardından evden ayrıldığı ve bir arkadaşının yanında kaldığı iddia edildi.

Bu kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da Çolakoğlu daha önce eşinin kıyafetlerini beğendiğini açıklamıştı.

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Bomba iddia! Şarkıcı Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? Evliliklerinde kara bulutlar dolanıyor…
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