Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan ve eski sevgilisi Seçil Gür’e gönderme!

Popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda konser verdi. Gazetecilerle konuşan Ortaç; şunları söyledi: "2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz, pamuk gibi sahneye çıkacağım. Bundan sonra kazandığım her şeyi de tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım."