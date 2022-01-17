Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan ve eski sevgilisi Seçil Gür’e gönderme!

Popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda konser verdi. Gazetecilerle konuşan Ortaç; şunları söyledi: "2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz, pamuk gibi sahneye çıkacağım. Bundan sonra kazandığım her şeyi de tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım."
Sahneye beyaz bir ceketle çıkan Ortaç, "Annem 'Sarışından hayır gelmez' demişti. Eşim de, sevgilim de sarışın oldu. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi" dedikten sonra 'Karabiberim' şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Serdar Ortaç'ın sevgilisi olarak adını duyuran şarkıcı Seçil Gür, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de sarışınlığın dezavantaj olduğunu şu sözlerle ifade etmişti: "Coğrafya kaderdir. Sarışınım ve sarışın olduğum için tepki çekiyorum. Bizim ülkemizde sarışınlar soğuk, esmerler sıcak ve sevecen kabul ediliyor. Halbuki ben son derece samimi, sevecen ve tatlı olduğumu düşünüyorum.''