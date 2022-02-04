Fatma Girik’in bakıcısından itiraf gibi açıklama! Gözyaşları içinde anlattı: Fatma Girik’in ölümüne ben mi sebep oldum bilmiyorum ama keşke...

Fatma Girik, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdi. Usta sanatçının kardeşi Günay Girik, ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik'in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Yaşanan gelişmenin ardından Fatma Girik'in bakıcısı ilk kez konuştu.

Yeşilçam efsanesi Fatma Girik, 24 Ocak Pazartesi günü koronavirüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti. Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü hastaneye 'Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten' suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Girik, usta oyuncunun mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı''ya 'ihmal' gerekçesiyle dava açtı.