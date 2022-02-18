"Erkenci Kuş" dizisindeki 'Güliz' karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Sibel Şişman, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Oyunculuk aşkının çocukluk yıllarından geldiğini belirten Şişman, 10 yaşında bu mesleği yapmaya karar verdiğini açıkladı. Hiçbir paraya mesleğini değiştirmeyeceğini belirten Sibel Şişman, açıklamalarıyla gündeme damga vurdu. İşte röportajın detayları…

-Hayat nasıl gidiyor, nasılsın iyi misin?

Güzel gidiyor, bu ara biraz dinlenme sürecindeyim. Spor yürüyüş böyle gidiyor.

-Bu kariyer yolculuğu senin için ne zaman başladı, oyuncu olmaya ne zaman karar verdin?

İlkokuldayken okulda kurslar vardı. Annemle babam çalıştığı için her kursa gittim. Sonra tiyatro kulübü açıldı. Ben sürekli çocuk oyunlarına gidip geliyordum ve büyüleniyordum. O zaman karar verdim, dedim ki 'ben oyuncu olacağım'. Kurslar için de aileden imza gerekiyordu, ben de aldım kendim attım imzayı.

-İzin vermezler diye mi düşündün?

İzin vermezler diye değil de bir an önce ilk ben kayıt olayım diye (gülüyor). Çok heyecanlandım. Liseye kadar da hep okul tiyatyosundaydım. Böyle devam etti.

-Ekran yolculuğu nasıl başladı?

Mezun olacağım yıl çok kaygılıydım. Tiyatro devam ediyor ama bir yandan da para kazanmam lazım diye düşünüyorum. Sonra çok istediğim, çok güzel bir iş denk geldi; 'Yılanların Öcü'. Onunla birlikte başladım yani.