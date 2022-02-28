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Giriş Tarihi: 28.2.2022 10:07 Son Güncelleme: 28.2.2022 10:49

66 yaşındaki İlhan İrem'in sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan yeni haber!

66 yaşındaki İlhan İrem’in sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan yeni haber!

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor. Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı iddia edildi. 66 yaşındaki İrem'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinasına bağlanmıştı. Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan iddialara sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla karşılık verdi.

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Diyaliz tedavisi gören 66 yaşındaki İrem'in, durumunun ağırlaştığı ileri sürülmüştü.

Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan iddialara sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla karşılık verdi.

'Konuşamıyorum', 'Anlasana' şarkılarıyla 1970'li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran usta sanatçı İlhan İrem'in sağlık durumu merak konusu olmuştu.

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem'in durumun ağırlaştığı ve sevenlerinden dua istediğine ilişkin haberler çıkmıştı.

Usta sanatçı gelişmeler karşısında suskunluğu paylaştığı bir fotoğrafla bozdu.

66 yaşındaki sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla hakkında çıkan iddialara karşılık veren İlhan İrem, gönderisine "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)" notunu düştü.

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66 yaşındaki İlhan İrem'in sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan yeni haber!
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