66 yaşındaki İlhan İrem’in sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçıdan yeni haber!

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan iddialara sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla karşılık verdi.
'Konuşamıyorum', 'Anlasana' şarkılarıyla 1970'li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran usta sanatçı İlhan İrem'in sağlık durumu merak konusu olmuştu.
Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem'in durumun ağırlaştığı ve sevenlerinden dua istediğine ilişkin haberler çıkmıştı.
Usta sanatçı gelişmeler karşısında suskunluğu paylaştığı bir fotoğrafla bozdu.
66 yaşındaki sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla hakkında çıkan iddialara karşılık veren İlhan İrem, gönderisine "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)" notunu düştü.