Eyfel Kulesi’nin altında dolandırıldılar

Oyuncu çift Fırat-Ceyda Kasabalı
Albayram, son günlerin en dikkat çeken isimlerinden. Rol aldıkları dizilerle adından söz ettiren çift, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçen yıl 'Vay Babam Vay' filminde birlikte kamera karşısına geçen Albayram ile Kasabalı, burada da evli bir çifti canlandırdı.
Ünlü çift, dizi ve filmlerdeki başarılarını daha sonra dijital ortama da taşımaya karar verdi. Çektikleri eğlenceli videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan karı-koca, geçtiğimiz günlerde Fransa
'nın başkenti Paris
'e tatile gitti. Ancak keyifli başlayan tatil, art arda yaşadıkları ilginç olaylarla unutulmaz anılara dönüştü.
İkili, ilk şoku şehir turu yaptıklarında yaşadı. Girdikleri bir mekanda alışveriş yapmak isterken, güvenlik nedeniyle kredi kartlarının bloke edilmesiyle ne yapacaklarını şaşıran Albayram ve Kasabalı, ellerindeki kısıtlı parayla gezilerine devam etti.
Sokaklarda dolaşan çift, macera dolu bir gün geçirdi. Karı koca, daha sonra Eyfel Kulesi
'ne çıkmak istedi.
Burada bir sokak satıcısıyla karşılaşan Albayram ile Kasabalı, hayatları boyunca unutmayacakları bir olay yaşadı. Çift, elindeki toplarla şov yapan adamı bir süre izledi. Satıcı, elindeki topları bulan kişiye para vereceğini söyledi ve etrafını saran birkaç kişinin bu şekilde para kazandığını gördü. Albayram da hemen oyuna dahil olmak istedi. Toplamda 150 Euro verdi ve dakikalar içinde bu parayı kaybetti. Sonrasında çift, satıcının etrafındaki kişilerin arkadaşı olduğunu ve yaptıkları bu numarayla insanları dolandırdığını öğrendiler.
'RESMEN TEŞKİLAT OLMUŞLAR'
Fırat Albayram
, başlarına gelen talihsiz olayı şu sözlerle dile getirdi: "Bir baktım topu gösterenler parayı kazanıyor. Demek ki kolay diye düşündüm. Meğer orada parayı kazananlar adamın arkadaşlarıymış. Ben de bir anda gaza geldim, 150 Euro kazanacağımı düşündüm ama aksine elimdeki 150 Euro'yu kaptırdım. Resmen teşkilat olmuşlar. Ben de turist hareketi yaptım ve son paramı kaybettim."
Ceyda Kasabalı ise yaşadıkları şoku şöyle anlattı: "Fırat parasını kaybettikten sonra yabancı bir turist yanımıza gelip olayı anlattı. 'Onlar arkadaş ve herkese bunu yapmaya çalışıyorlar' dedi. Hatta beni de oyuna dahil etmeye çalıştılar. Benden de para istediler ama vermedim."