Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Hakan Altun’dan minik hayranı Burak’la düet! Hakan Altun ve minik Burak’ın düeti sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 15.3.2022 23:14 Son Güncelleme: 15.3.2022 23:55

Ünlü şarkıcı Hakan Altun’dan minik hayranı Burak’la düet! Hakan Altun ve minik Burak’ın düeti sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Hakan Altun’dan minik hayranı Burak’la düet! Hakan Altun ve minik Burak’ın düeti sosyal medyayı salladı!

Zonguldaklı 5 yaşındaki minik Burak, Hakan Altun’un da yer aldığı geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bir müzik programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı Hakan Altun’la düet yapan Zonguldaklı 5 yaşındaki minik Burak’ın performansı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hakan Altun ve minik Burak’ın o düeti!

Geçen hafta sosyal medyada Hakan Altun'un 'Her Sevda Bir Ölümmüş' şarkısını seslendiren Zonguldaklı 5 yaşındaki Burak, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Minik Burak, bu hafta Hakan Altun'la birlikte seyircilere sürpriz yaptı.

BU HAFTAKİ KONUK ÜNLÜ ŞARKICIYA SÜRPRİZ OLDU!

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren müzik programının bu haftaki konuğu Zonguldaklı minik 5 yaşındaki Burak Başoğlu oldu.

ALTUN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Burak Başoğlu, şarkıyı söyleyerek stüdyoya girdi. Bir anda stüdyoya giren Burak'ı gören ünlü sanatçı şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun’dan minik hayranı Burak’la düet! Hakan Altun ve minik Burak’ın düeti sosyal medyayı salladı! | Video

İKİ ŞARKIYI BİRLİKTE SESLENDİRDİLER

Minik Burak, "Her Sevda Bir Ölümmüş" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkılarını Hakan Altun ile birlikte seslendirdi.

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Ünlü şarkıcı Hakan Altun’dan minik hayranı Burak’la düet! Hakan Altun ve minik Burak’ın düeti sosyal medyayı salladı!
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