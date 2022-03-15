Ünlü şarkıcı Hakan Altun’dan minik hayranı Burak’la düet! Hakan Altun ve minik Burak’ın düeti sosyal medyayı salladı!

Geçen hafta sosyal medyada Hakan Altun'un 'Her Sevda Bir Ölümmüş' şarkısını seslendiren Zonguldaklı 5 yaşındaki Burak, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Minik Burak, bu hafta Hakan Altun'la birlikte seyircilere sürpriz yaptı.
BU HAFTAKİ KONUK ÜNLÜ ŞARKICIYA SÜRPRİZ OLDU!
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren müzik programının bu haftaki konuğu Zonguldaklı minik 5 yaşındaki Burak Başoğlu oldu.
ALTUN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Burak Başoğlu, şarkıyı söyleyerek stüdyoya girdi. Bir anda stüdyoya giren Burak'ı gören ünlü sanatçı şaşkınlığını gizleyemedi.
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İKİ ŞARKIYI BİRLİKTE SESLENDİRDİLER
Minik Burak, "Her Sevda Bir Ölümmüş" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkılarını Hakan Altun ile birlikte seslendirdi.