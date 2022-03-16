Yeşilçam’ın usta ismi Kunt Tulgar, hayatını kaybetti! Kunt Tulgar kimdir?

TÜRK SİNEMASINA DAMGA VURAN BİRÇOK FİLMDE YER ALDI

Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.