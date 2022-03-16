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Giriş Tarihi: 17.3.2022 03:01

Yeşilçam'ın usta ismi Kunt Tulgar, hayatını kaybetti! Kunt Tulgar kimdir?

DHA
Yeşilçam’ın usta ismi Kunt Tulgar, hayatını kaybetti! Kunt Tulgar kimdir?

Yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kunt Tulgar, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Özellikle bilimkurgu filmleri ile Türk sinemasında yer edinen Yeşilçam'ın usta ismi Kunt Tulgar; Çetin İnanç, Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda ile çok sayıda filmde birlikte çalıştı.

Yeşilçam'ın usta ismi Kunt Tulgar, 76 yaşında hayatını kaybetti.

SES MÜHENDİSİ OLARAK YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA TANINIYORDU

Kunt Tulgar, Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı.

Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

TÜRK SİNEMASINA DAMGA VURAN BİRÇOK FİLMDE YER ALDI

Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.

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Yeşilçam'ın usta ismi Kunt Tulgar, hayatını kaybetti! Kunt Tulgar kimdir?
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