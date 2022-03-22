Elif öğretmen’e soruşturma açıldı

İLK bölümü geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Adı Sevgi'nin önceki akşam atv
ekranlarına gelen ikinci bölümünde de heyecan doruktaydı. Yunus Emre Yıldırımer
ve Gizem Güneş
'in başrollerini paylaştığı dizi, #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. İkinci bölümde; Elif ve Emir, düğün gecesi savcı ve polisle Baykara malikanesine geldi ancak Zeynep, Volkan'dan şikayetçi olmadı. Düğün gecesi kendisini bıçaklayan Mehmet'i şikayet etmek isteyen annesine engel olan Volkan'ın başka planları vardı. Ekrem
ve Macide Baykara
, Zeynep'e baskı yaparak onun Elif Öğretmen
'den şikayetçi olmasını sağladı. Elif Öğretmen için soruşturma açıldı ve okula müfettiş gönderildi. Elif, Fidan'ın yardımıyla Zeynep ve ailesini Emir Baykara
'nın evine kaçırdı. Babasını takip ederek adamlarıyla Emir'in evini basan Volkan, arabayla kaçan Elif ve Zeynep'e ateş açtı. Elif Öğretmen yaralandı.