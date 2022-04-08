Şahangiller: Çok denilebilecek paralar kazanıyoruz

Youtube'da her kitleye kendisini sevdiren Şahangiller, Bi'Başka Youtube kanalında Ecem Sokur'un konuğu oldu. Youtube'daki hater'larına seslenen Emrah Şahan "Geçtiğimiz gün birisi mesaj atmış, küfür etmiş. Neden yani, ne yapmış olabilirim. Hiç tanımıyor beni gerçek hayatta görmemiş. Ben de yaşamıştım bu durumu. #ŞahinIrmak 'ı çok seviyorum. Mesaj atmıştım cevap vermeyince küfür etmiştim. Geçen gün kendisine de söyledim." dedi. Youtube'dan çok para kazanıyor musunuz? sorusunu verdiği bir örnek ile cevaplayan Emrah Şahan, "Türkiye standartlarına göre çok denilebilecek para kazanıyoruz. " ifadesini kullandı.
Biraz kendinizden bahseder misiniz? Hayatlarınızı nasıl birleştirdiniz?
Emrah Şahan: Okulun partisi vardı. Ben de eğlence ile alakası olan bir adam değilim. Bana "Gönül gelecek." dediler. Gönül geliyorsa ben de geleyim dedim. Ona da "Emrah geliyor." demişler. Partide arkadaşlar bizi tanıştırdılar. Gönül yurda giriş saati yaklaştığını ve taksiye bırakmamı istediğini söyledi. Bana hangi takımlı olduğumu sordu. O tanışmadan 1 hafta önce de Beşiktaş – Trabzonspor maçı vardı. Trabzon bizi 2-1 yenmişti. Niye sorduğunu merak ettim. Gönül bana dönüp "Nasıl yendik ama sizi." dedi. Daha tanışalı 10 dakika oldu. Dedim ne oluyor. Sonra taksiye binip gittiler. O olay öyle bir etki etti ki o dönem Yonja diye bir uygulama vardı, Gönül'ü orada aradım. Her türlü ismi denedim çıkmadı. En son Gönül yazıp ilgi alanına Trabzonspor yazdım. 1. Sırada çıktı. Hemen mesaj attım. Selamünaleyküm, nasılsın yazdım. Böyle başladı.
Gönül Şahan: Emrah abartıyor. Ben o partiye gidiyor diye gitmedim. Bana parti var dediler. Ben de parti hiç sevmem. Oda arkadaşımın sevgilisi veteriner hekimliğindeydi. O da aynı kampüste olduğu için partiye gidiyordu. Sonra arkadaşım beni aradı. Kendini yalnız hissettiğini söyledi. Beni çağırdı. Kıyamadım atladım taksiye gittim. Emrah'ı orada gördüm. Öyle bir utandım ki anlatamam. Arkadan 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' çalıyor. Emrah bana bakarken utanıyordum, arkasını dönünce ona doğru dans edip şarkı söylüyordum. Yurda dönüş vakti gelince Emrah'ın anlattığı mevzu maalesef yaşandı.
Sosyal medyaya nasıl başladınız?
Gönül Şahan: Emrah'ın çok merakı vardı. İlk önce Twitter'daydı. Benim hiç ilgim yoktu. Bir baktım Twitter'da "Nuri Verço" nicki ile birlikte gönderiler paylaşılıyor. Kızlar altına yorum yapıyorlardı, like atıyorlardı. Benim antenler kalkıyordu. Kıskanmıştım. Sonra "çilekli süt" diye bir hesap açtım. Ama yine kullanmıyordum.
Emrah Şahan: O zamanlar bizi kimse tanımıyordu, anonimdik. Sonra 2013'de Vine çıktı. Ben Vine çekmek istiyordum. O zamanlar mühendistim. Bir yandan da Vine'a video atmaya başladım. Birden popüler olmaya başladı. "Nuri Verço'nun ben olduğumu söylesem mi?" diye düşündüm. Twitter'da çok büyük bir kitlem vardı. Ama o zamanlar insanlar beni adonisli, kaslı, günde 4 saat spor yapan, kızların peşinden koştuğu acayip yakışıklı bir adam zannediyordu. Nuri Verço'yu Emrah Şahan olarak değiştirip, profil fotoğrafına kendi fotoğrafımı koydum. Bir gecede 20 bin takipçi gitti. "Acaba doğru mu yaptım?" diye düşündüm. Bir taraftan takipçiler düşerken, bir taraftan da insanlar Vine'da sevmeye başladı. Twitter'daki kariyerimin sonuna geldiğimi düşündüm. Vine'da tek başıma video çekerken kızlar yazmaya başladı. Gönül "Hayırdır ne oluyor" dedi. Gönül de hesap açtı. 6-7 ay Emrah Şahan-Gönül Şahan olarak devam ettik. Bir arkadaşımız tek hesap açmamız gerektiğini söyledi. Çok emek vermiştik. Bir hesap açıp onu büyütmek zor olacaktı. İsmini ne koysak ne düşündük. İç Anadolu'da amcamgiller, halamgiller derler. Biz de Şahangiller olsun dedik. Tüm mecralarda aynı isimle hesap açtık. Bir baktık ki Emrah Şahan-Gönül Şahan'dan daha hızlı büyümeye başladı.
Gönül Şahan: Çünkü çift tespitleri yapıyorduk. O zamanlarda çok fazla çift olmadığı için alternatif yoktu.
Emrah Şahan: Hatta ilk çift profiliydi. Gelin kaynana videoları, kadınlar ve erkekler arasında yaşananların videoları çekiyorduk. Bunları da herkes yaşadığı için paylaşmaya başladılar. İlk 1 senede bütün mecralarda 1 milyonu geçtik. Daha sonra Özgür Efe ve Deniz Alp oldu. Biraz yavaşladı ama ilk senelerimiz çok hızlıydı. Hızlı yaşadık genç öldük.
Aileleriniz ne tepki verdi?
Gönül Şahan: Ailemin sosyal medya ile alakası yok. Anlatıyorsun ama bunu bir iş olarak görmüyorlar. Hem eğleniyoruz hem de güzel para kazanıyoruz dediğimizde "Bırakın onları memurluk yapın." diyorlar. Çünkü ikimizin de meslekleri var. Soytarılık yapmayın, diyorlar.
Emrah Şahan: "Koskoca mühendis adamsın, soytarılık yapma!" diyen arkadaşlarım oldu. Şimdi arkadaşlarının yanına gittiği zaman görüntülü arayıp "Oğlum seninle arkadaş olduğumu söylüyorum inanmıyorlar." diyorlar. Gönül'ün ailesi çok tepki veriyordu. Sosyal medyada linç kültürü var. Bir video atıyorsunuz. Adam gidip altına küfür yazıyor. Sil sil bitmiyor. Akrabalar da gezerken görüyor bizi arıyor.
Gönül Şahan: Bana kalsa ben çoktan bırakmıştım. Emrah sayesinde devam ettim. Şimdi çok güzel kitlemiz var. Belki çok hızlı büyüyemiyoruz. Takipçi demek istemiyorum ama çok saygın insanlar var. Eleştirirken çok güzel eleştiriyorlar. Çünkü eleştiriye açığız, hakarete kapalıyız. Biz bu algıyı büyük emek vererek oluşturduk. Çocuklar ailelerinin yanlarında izleyebildiğimiz tek kanalsınız, diyorlar.
Karşınızda hater'ınız olsa ne tepki verirdiniz?
Gönül Şahan: İlla ki var. Sözlü olarak çok karşılaşıyoruz. Cevap alabilmek için yaptıklarını düşünüyorum. Önce hayranlığını dile getiriyorlar. Sonra hakaret ve beddua diye ilerliyor.
Emrah Şahan: Nedenini sorardım. Geçtiğimiz gün birisi mesaj atmış, küfür etmiş. Neden yani, ne yapmış olabilirim? Hiç tanımıyor beni gerçek hayatta görmemiş. Ben de yaşamıştım bu durumu. Şahin Irmak'ı çok seviyorum. Mesaj atmıştım, cevap vermeyince küfür etmiştim. Geçen gün kendisine de söyledim. "Mesaj attım abi cevap vermeyince küfür ettim." dedim. "Sıkıntı yok kardeşim." dedi. Şimdi ben de o olgunluğa eriştim. Yanlış anlaşılmasın ama adam ağır bir işte çalışıyor asgari ücret alıyor. Senin de bir story atıp onun bir ayda aldığını, kazandığını biliyor. Belki de o mesajı atıp deşarj olmuş oluyor. Çok ağır bir şey yazılmadığı sürece ben bir şey demiyorum. Biliyorum ki benimle kişisel bir alıp veremediği yok. En azından bedava psikologluk yapıyoruz.
Çok para kazanıyor musunuz?
Emrah Şahan: Türkiye standartlarına göre çok denilebilecek para kazanıyoruz. Ama biz 10 senedir bu piyasadayız. Ben her zaman bir örnek veriyorum. Bir kuyu düşünün ve o kuyunun dibinde de bir bardak su var. Sen o bir bardak suyu içebilmek için senelerce küçük küçük çakıl taşlarını atıyorsun. Çakıl taşları sayesinde o bir bardak suyu alıyorsun. Biz para kazanmak için 6-7 sene o çakıl taşlarını attık. Biz bu iş için mesleklerimizi bıraktık. Belki 4 sene önce kiramızı zor ödüyorduk. İnsanlar bindiği arabaya bak, yaşadığı yere bak, diyorlar. Bu durum bir anda olabilecek bir şey değil. İnsanlar zannediyor ki bir anda kamerayı koydu konuştu ve para kazandı. Öyle bir dünya yok. Bazı ciddi olmayan markalar bütçe soruyorlar. Bütçeyi söyleyince bir story çekiyorsun bu kadar para alıyorsun, diyorlar. Onların da telefonu var. Aynı açıyla çeksinler o zaman. Ama takipçim yok, diyorlar. İşte ben o takipçiyi yaptım 10 sene. Onlar zaten benim 10 saniye çekmeme değil yaptığım takipçiye para veriyor. İşte insanlar bunu anlamıyor ve kolay zannediyor.
Bir sabah uyandığınızda sosyal medya olmasa ne yaparsınız?
Gönül Şahan: Mesleklerimiz var. İşte bu yüzden gençlere ilk olarak okumalarını söylüyoruz. Daha sonra sosyal medya platformlarında yer alırlar. Bu işin ne olacağı hiç belli olmaz.
Emrah Şahan: Şahangiller Kokoreç var. Ben kazandığım parayı yatırım yapıyorum. Sosyal medya elbet bir zaman sonra bitecek. Sosyal medya biteceği zaman da hayatımızı devam ettirmek için yatırımlarımız var. Şahangiller Kokoreç var, Şahangiller E-Spor var. Kazandığımız da oralara gidiyor.
Sürekli gülüyorsunuz, kamera arkasında da böyle misiniz?
Gönül Şahan: Bizim arka plan daha güzel aslında. Emrah bazen video çekerken beni kızdırmaya çalışıyor. Aslında biz arka planda bunu da yapmıyoruz. Hiç birbirimizin damarına basmıyoruz. Ben Emrah'ı tanıyorum, o da beni tanıyor. Neye sinirlendiğimi biliyor ve yapmıyor. Ben de onun neye sinirlendiğini biliyorum ve yapmıyorum.
Emrah Şahan: Bizim Gönül ile ilişkimiz 15 sene oldu. Daha hiç kavga etmedik. Hatta bazı insanlar kavga ilişkinin tuzu biberidir, diyorlar. Ama ben hiç inanmıyorum. Ben insanların ilişkisini bir bardağa benzetiyorum. Her kavga o bardakta bir çatlak açıyor. Her kavganın sonunda o çatlaklar birike birike tuzla buz oluyor. Ben ilişkilerde kavgayı tasvir etmiyorum.
İki tane çocuğunuz var, Ama Özgür Efe artık bazı şeylerin farkında o nasıl karşılıyor bu durumu?
Emrah Şahan: Onun Youtuber'lıkla hiç alakası yok. O hep kafasında astronot olayım, doktor olayım, ressam olayım var. Hep fikirleri değişiyor ama hiç YouTuber olacağım demiyor.
Gönül Şahan: Gamer olmak istiyor. Biz e-spora girdiğimizden beri biraz ilgisi o tarafa kaydı. Biz de baktık yeteneği var. Bunun da önü açık olduğu için engellemiyoruz.
Bu işin dışardan görünmeyen zorluklarından biraz bahsedebilir misiniz? Ekipman sıkıntısı çektiniz mi veya çekimlerde yaşadığınız komik anlar oldu mu?
Gönül Şahan: İlk başta telefon ile çekiyorduk. Tabii görüntü çamur gibiydi. Sonrasında olumlu yapıcı eleştiriler geldi. Özellikle bizi etkileyen 10 yaşında bir çocuk vardı. Bize "Çok güzel içerikler çekiyorsunuz ama kameranızı değiştirin." dedi. O gün tablet aldık. Aldıktan sonra görüntü değişti ve cidden etkilemeye başladı. Sonrasında kameralı sisteme geçtik derken ekipmanlarımızı büyüttük.
Emrah Şahan: Kamera arkasında daha eğlenceliyiz. Biz sanki kendimize bir misyon yükledik. Anadolu'nun muhafazakâr ailesi, sempatik ailesi, aile annesi, aile babası vs. çocuklara kötü örnek olmayalım, ağzımızdan çıkana dikkat edelim, laf etmesinler diye biz kamera karşısında iyi aile çocuğuyuz. Aslında kamera kapandığında daha eğlenceli oluyoruz.
3. çocuğu düşünüyor musunuz?
Gönül Şahan: Yok daha neler. Sosyal medyada çok fazla baskı var. Kız isteyenler oldu. Sivilcelerin çıkıyor kesin kız olacak, diye beni çok umutlandırdılar. Aslında Deniz Alp de olmayacaktı da içimizden geldi.
Emrah Şahan: Deniz Alp pandemi çocuğu.
Şahangiller olarak isminizi ilk duyurduğunuz zamanlarda bu kadar takipçinizin olacağını düşünüyor muydunuz?
Gönül Şahan: Ben beklemiyordum. Emrah çok ileri görüşlü. Başta iş olarak değil, eğlence olarak görüyorduk. Ama bu artık bizim işimiz. Ama bunu kabullenmek benim için zor oldu. Ama gerçeği kabullenince hem eğleniyorsun hem de iş olarak görüyorsun.
Emrah Şahan: Ben bugünleri hayal etmiştim. Gönül'e de söylüyordum.
Peki, Youtuber olmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler?
Gönül Şahan: Popüler olan YouTube kanallarını örnek alsınlar. Özgün içeriklerden daha çok gündem olan konular tutuyor. Çünkü videonun altında önerilmesi gerekiyor. Pes etmemeleri gerekiyor. Başta 100-200 izlenirsin ama daha sonra içeriğin tutar ve kanalın patlar.