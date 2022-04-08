Şahangiller: Çok denilebilecek paralar kazanıyoruz

Youtube'da her kitleye kendisini sevdiren Şahangiller, Bi'Başka Youtube kanalında Ecem Sokur'un konuğu oldu. Youtube'daki hater'larına seslenen Emrah Şahan "Geçtiğimiz gün birisi mesaj atmış, küfür etmiş. Neden yani, ne yapmış olabilirim. Hiç tanımıyor beni gerçek hayatta görmemiş. Ben de yaşamıştım bu durumu. #ŞahinIrmak 'ı çok seviyorum. Mesaj atmıştım cevap vermeyince küfür etmiştim. Geçen gün kendisine de söyledim." dedi. Youtube'dan çok para kazanıyor musunuz? sorusunu verdiği bir örnek ile cevaplayan Emrah Şahan, "Türkiye standartlarına göre çok denilebilecek para kazanıyoruz. " ifadesini kullandı.

Biraz kendinizden bahseder misiniz? Hayatlarınızı nasıl birleştirdiniz?

Emrah Şahan: Okulun partisi vardı. Ben de eğlence ile alakası olan bir adam değilim. Bana "Gönül gelecek." dediler. Gönül geliyorsa ben de geleyim dedim. Ona da "Emrah geliyor." demişler. Partide arkadaşlar bizi tanıştırdılar. Gönül yurda giriş saati yaklaştığını ve taksiye bırakmamı istediğini söyledi. Bana hangi takımlı olduğumu sordu. O tanışmadan 1 hafta önce de Beşiktaş – Trabzonspor maçı vardı. Trabzon bizi 2-1 yenmişti. Niye sorduğunu merak ettim. Gönül bana dönüp "Nasıl yendik ama sizi." dedi. Daha tanışalı 10 dakika oldu. Dedim ne oluyor. Sonra taksiye binip gittiler. O olay öyle bir etki etti ki o dönem Yonja diye bir uygulama vardı, Gönül'ü orada aradım. Her türlü ismi denedim çıkmadı. En son Gönül yazıp ilgi alanına Trabzonspor yazdım. 1. Sırada çıktı. Hemen mesaj attım. Selamünaleyküm, nasılsın yazdım. Böyle başladı.

Gönül Şahan: Emrah abartıyor. Ben o partiye gidiyor diye gitmedim. Bana parti var dediler. Ben de parti hiç sevmem. Oda arkadaşımın sevgilisi veteriner hekimliğindeydi. O da aynı kampüste olduğu için partiye gidiyordu. Sonra arkadaşım beni aradı. Kendini yalnız hissettiğini söyledi. Beni çağırdı. Kıyamadım atladım taksiye gittim. Emrah'ı orada gördüm. Öyle bir utandım ki anlatamam. Arkadan 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' çalıyor. Emrah bana bakarken utanıyordum, arkasını dönünce ona doğru dans edip şarkı söylüyordum. Yurda dönüş vakti gelince Emrah'ın anlattığı mevzu maalesef yaşandı.

Sosyal medyaya nasıl başladınız?

Gönül Şahan: Emrah'ın çok merakı vardı. İlk önce Twitter'daydı. Benim hiç ilgim yoktu. Bir baktım Twitter'da "Nuri Verço" nicki ile birlikte gönderiler paylaşılıyor. Kızlar altına yorum yapıyorlardı, like atıyorlardı. Benim antenler kalkıyordu. Kıskanmıştım. Sonra "çilekli süt" diye bir hesap açtım. Ama yine kullanmıyordum.

Emrah Şahan: O zamanlar bizi kimse tanımıyordu, anonimdik. Sonra 2013'de Vine çıktı. Ben Vine çekmek istiyordum. O zamanlar mühendistim. Bir yandan da Vine'a video atmaya başladım. Birden popüler olmaya başladı. "Nuri Verço'nun ben olduğumu söylesem mi?" diye düşündüm. Twitter'da çok büyük bir kitlem vardı. Ama o zamanlar insanlar beni adonisli, kaslı, günde 4 saat spor yapan, kızların peşinden koştuğu acayip yakışıklı bir adam zannediyordu. Nuri Verço'yu Emrah Şahan olarak değiştirip, profil fotoğrafına kendi fotoğrafımı koydum. Bir gecede 20 bin takipçi gitti. "Acaba doğru mu yaptım?" diye düşündüm. Bir taraftan takipçiler düşerken, bir taraftan da insanlar Vine'da sevmeye başladı. Twitter'daki kariyerimin sonuna geldiğimi düşündüm. Vine'da tek başıma video çekerken kızlar yazmaya başladı. Gönül "Hayırdır ne oluyor" dedi. Gönül de hesap açtı. 6-7 ay Emrah Şahan-Gönül Şahan olarak devam ettik. Bir arkadaşımız tek hesap açmamız gerektiğini söyledi. Çok emek vermiştik. Bir hesap açıp onu büyütmek zor olacaktı. İsmini ne koysak ne düşündük. İç Anadolu'da amcamgiller, halamgiller derler. Biz de Şahangiller olsun dedik. Tüm mecralarda aynı isimle hesap açtık. Bir baktık ki Emrah Şahan-Gönül Şahan'dan daha hızlı büyümeye başladı.

Gönül Şahan: Çünkü çift tespitleri yapıyorduk. O zamanlarda çok fazla çift olmadığı için alternatif yoktu.

Emrah Şahan: Hatta ilk çift profiliydi. Gelin kaynana videoları, kadınlar ve erkekler arasında yaşananların videoları çekiyorduk. Bunları da herkes yaşadığı için paylaşmaya başladılar. İlk 1 senede bütün mecralarda 1 milyonu geçtik. Daha sonra Özgür Efe ve Deniz Alp oldu. Biraz yavaşladı ama ilk senelerimiz çok hızlıydı. Hızlı yaşadık genç öldük.