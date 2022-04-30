Başlı başına hazine olan Türk Mutfağı dünyaya layıkıyla tanıtılamıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı', mutfağımızın zenginliklerini ve geçmişten bugüne taşıdığı kültürel birikimini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor. Hanımefendi Emine Erdoğan, kitabın fikir aşamasından sunumuna kadar geçen süreci Sofra dergisinin Mayıs-Haziran sayısına anlattı.Türk Mutfağı büyük potansiyele sahip bir değer, başlı başına hazine, büyük birikim. Halen gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen yönleri var. Osmanlı dönemine ait yemek kitaplarını incelemek yeni keşiflerin vesilesi oluyor benim için. Yabancı gezginler Osmanlı şekerleme ustalarının muazzam lezzetler ürettiklerinden, ancak tam olarak bu lezzetleri tanıtamadıklarından bahsetmişler. Yani işin vitrin kısmında eksiklikler bulmuşlar. Bu tespit bugün de geçerli.Mutfağımızın rafları harika reçetelerle dolu. Bunları tanıtma noktasında daha gayretli olmalıyız. Kitap da işte bu fikirle doğdu. Bu kitap ile Türk mutfağının kimliği ve ana karakterleri öne çıkarılmaya gayret edildi. Atıksız ve sağlıklı olmasına vurgu yapıldı. Bunun yanında, hazır ve hızlı gıda tüketme kültürünün yıkıcı etkilerinden sonra glütensiz, vegan, bitki temelli, yerel, fermente ve yöresel gibi insan sağlığı için faydalı beslenme çeşitlerinin mutfağımızdaki çok seçenekli varlığı anlatıldı.Tabii ki. Gıdanın kalitesini, lezzetini etkileyen sayısız faktör var. Hangi tohumu kullandığınız, toprak kalitesi, bitki besleme yöntemleri gibi unsurların hepsi etki ediyor. Biliyorsunuz, 'Ata Tohumu' projemiz var. Bu proje, toprağın mirasının ve hafızasının korunması için önemli bir adım. Eskiden sebzeden meyveden yükselen kokular şimdi neredeyse tamamen silinmiş gibi. İşte tam da bu nedenle ata tohumların en kıymetli mirasımız olduğu bilinciyle, bu mirası korumak için çalışıyoruz. Bu amaçla da tohum bankaları kuruldu.Elbette! Her bölümde Türk Mutfağı'nın tarihçesine, çok kültürlü yapısına ve sofra geleneklerine değinildi. Bir mutfak yalnızca içinde pişenlerle değil, pişirme yöntemleri ve mutfakla kurulan kültürel bağlarla da şekillenir. Türk Mutfağı bu anlamda zengin bir birikime sahip. UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var. Abugannuş, oruk, künefe, lokum, kaymak, sucuk ve pöç gibi... Bunların hepsi sadece lezzet değil, geleneğin de taşıyıcıları.Ben Siirtliyim. Fakat İstanbul'dadoğup büyüdüm. Dolasıylaİstanbul Mutfağı'na dahahakimim. Farklı yöresel mutfaklardanbirçok tarifi pişiriyoruz.Çok severek tükettiğimizlezzetler arasında; kitel, perdepilavı, sever basal çorbası var.Zeytinyağlılar da soframızdasıklıkla yer alır. Tayyip Bey'inKaradenizli olması nedeniyle,bu mutfak kültürünü de benimsedim.Oldum olası farklılezzetlere açığım. Yemekkitaplarında veya gazete kupürlerindegördüğüm tarifleridenerdim. Hatta hiç unutmadığımbir fasulye pastası tarifimvar. Bu pastayı yiyen içinde unolmadığına inanamıyor.