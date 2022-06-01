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Giriş Tarihi: 1.6.2022 22:28 Son Güncelleme: 1.6.2022 23:00

Son Dakika | Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri karara vardı! Johnny Depp için sevindiren haber!

Son Dakika | Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri karara vardı! Johnny Depp için sevindiren haber!

Son Dakika...Cinsel taciz ve fiziksel şiddet iddialarının olduğu 50 milyon dolarlık Johhny Depp-Amber Heard davasında artık sona gelindi. Johnny Depp-Amber Heard’ün verdiği ifadeler, tek tek dinlendi ve dava canlı yayınlarla izleyicilere sunuldu. Ünlü çiftin arasındaki davada sona gelindi. Jüri üyeleri 14 saat düşündükten sonra bir karar verdi. Verilen karar canlı yayınla birlikte açıklandı. Ancak karar öncesi alınan güvenlik önlemleri oldukça dikkat çekti. İşte| Johnny Depp-Amber Heard davasından merak edilen ayrıntılar!

Dünyanın gözü kulağı aylardır Johnny Depp- Amber Heard'ın davasındaydı...Johnny Depp-Amber Heard davasında artık sona gelindi. Johnny Depp- Amber Heard'ün ifadelerini dinleyen 7 kişilik jüri, bugün son kararını açıkladı. İşte kararın açıklandığı günden merak edilen ayrıntılar...

ÜNLÜ AKTÖR KAZANDI

Ünlü aktör için sevindirici haber geldi. ABD'nin Virgina eyaletinde görülen davada jüri üyeleri 6 hafta boyunca ünlü çiftin evliliklerinde yaşadıklarını dinledi.

JOHNNY DEPP DAVAYA KATILMADI!

Bugün ise Amber Heard ve avukatları mahkemeye gelirken Johnny Depp İngiltere'de olduğu için davaya sadece avukatları katıldı.

HELİKOPTERLER DEVRİYE GEZDİ, GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Mahkemede geniş güvenlik önlemleri alındı.

CANLI YAYINI 2,5 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Canlı yayını 2,5 milyon kişi izledi.

HEARD DEPP'E 15 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına karar verdi. Jüri karalama davasında Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ünlü aktör, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle eski eşi Heard'e 'karalama' davası açtı ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Eski eş Heard ise karşı hamlede bulundu ve 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

DEPP 2 MİLYON, HEARD 15 MİLYON TAZMİNAT ÖDEYECEK

Tarafları 7 kişilik bir jüri ekibi dinledi ve karara vardı. Jüri, Heard'ün dünyaca ünlü aktöre 10 milyon doları zarar tazmini, 5 milyon doları ise cezai tazminat olmak üzere toplam 15 milyon dolar ödemesine kararına vardı. Jüri üyeleri Heard'ün bazı noktalarda haklı olduğuna kanaat getirirken, Depp'in de Heard'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesine karar verdi.

KARAR SONRASI TARAFLARDAN İLK AÇIKLAMA DA GELDİ!

Karar sonrası ilk açıklamayı yapan Amber Heard, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BANA HAYATIMI GERİ VERDİ! ONUR DUYDUM"

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ise "Jüri bugün bana hayatımı geri verdi. Onur duydum" diye konuştu.

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Son Dakika | Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri karara vardı! Johnny Depp için sevindiren haber!
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