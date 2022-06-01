Son Dakika | Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri karara vardı! Johnny Depp için sevindiren haber!

HELİKOPTERLER DEVRİYE GEZDİ, GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Mahkemede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Canlı yayını 2,5 milyon kişi izledi.

HEARD DEPP'E 15 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına karar verdi. Jüri karalama davasında Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ünlü aktör, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle eski eşi Heard'e 'karalama' davası açtı ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Eski eş Heard ise karşı hamlede bulundu ve 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

DEPP 2 MİLYON, HEARD 15 MİLYON TAZMİNAT ÖDEYECEK

Tarafları 7 kişilik bir jüri ekibi dinledi ve karara vardı. Jüri, Heard'ün dünyaca ünlü aktöre 10 milyon doları zarar tazmini, 5 milyon doları ise cezai tazminat olmak üzere toplam 15 milyon dolar ödemesine kararına vardı. Jüri üyeleri Heard'ün bazı noktalarda haklı olduğuna kanaat getirirken, Depp'in de Heard'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesine karar verdi.

KARAR SONRASI TARAFLARDAN İLK AÇIKLAMA DA GELDİ!

Karar sonrası ilk açıklamayı yapan Amber Heard, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BANA HAYATIMI GERİ VERDİ! ONUR DUYDUM"

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ise "Jüri bugün bana hayatımı geri verdi. Onur duydum" diye konuştu.