Haberler Günaydın Haberleri İzzet Antebi'den boşanan Didem Sarı genç sevgilisi ile yakalanmıştı... Tatil nafakasını mı harcıyor?
Giriş Tarihi: 21.7.2022 08:53 Son Güncelleme: 21.7.2022 09:19

İzzet Antebi'den boşanan Didem Sarı genç sevgilisi ile yakalanmıştı... Tatil nafakasını mı harcıyor?

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
İzzet Antebi’den boşanan Didem Sarı genç sevgilisi ile yakalanmıştı... Tatil nafakasını mı harcıyor?

12 yıllık evliliklerini dostça bitiren İzzet Antebi ile Didem Sarı'nın bu medeni tavrı ancak yedi ay sürmüştü! Didem Sarı'nın yeni sevgilisi, işi İzzet Antebi'yi darp etmeye kadar götürmüştü. Boşanma protokolünde İzzet Bey’in her yıl haziranda çocukları ile tatil yapsın diye Didem Sarı'ya 30 bin dolar vereceği maddesi vardı. Geçen ay 30 bin doları alan Didem Sarı soluğu sevgilisi ile tatilde aldı. İzzet Antebi'den ayrıldıktan kısa süre sonra genç aşkıyla boy gösteren Didem Sarı tatil nafakasını mı harcıyor? GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un köşesinden...

12 yıllık evliliklerini dostça bitiren İzzet Antebi ile Didem Sarı'nın bu medeni tavrı ancak yedi ay sürmüştü! Hatta GÜNAYDIN'da, Dilek Yaman'ın haberi ile öğrendik ki; Didem Sarı'nın yeni sevgilisi, işi İzzet Antebi'yi darp etmeye kadar götürmüş!

Mayıstan bu yana oyuncu Tuvana Türkay ile flört eden İzzet Antebi ile Didem Sarı'nın arasına ne girdi bilmiyorum ama işler iyice tatsızlaşmış durumda!

Boşanma protokolünde İzzet Bey'in her yıl haziranda çocukları ile tatil yapsın diye Didem Hanım'a 30 bin dolar vereceği maddesi vardı.

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Geçen ay 30 bin doları alan Didem Hanım'ı çocuklarıyla tatil yaparken görmedim ama en yakın arkadaşlarının bile ismini bilmediği meçhul sevgilisi ile önce Göcek, ardından Bodrum, şimdilerde Akyaka'da tatil yapıyor!!!

Antebi'den aldığı 30 bin dolar tatil parasını acaba sevgilisiyle haftalardır süren tatilde mi harcıyor diye merak ettim. Son bir not; velayetlerini ortak almalarına rağmen, çocukların kendi isteğiyle ilk günden beri babalarıyla yaşadığını öğrendim!

Kendisini darp eden eski eşinin sevgilisinden şikayetçi olan İzzet Antebi, dilekçesinde Didem Sarı'nın da kendisine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli ve kışkırtıcı mesajlar paylaştığını iddia etmişti.

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'KALİTESİZ' VE 'UCUZ' GÖNDERMESİ
Önceki gün Didem Sarı'nın sosyal medyada, isim vermeden İzzet Antebi'ye 'kalitesiz', sevgilisi Tuvana Türkay'a da 'ucuz' göndermesi yapması bunun kanıtı gibiydi.

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İzzet Antebi'den boşanan Didem Sarı genç sevgilisi ile yakalanmıştı... Tatil nafakasını mı harcıyor?
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