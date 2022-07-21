İzzet Antebi’den boşanan Didem Sarı genç sevgilisi ile yakalanmıştı... Tatil nafakasını mı harcıyor?

12 yıllık evliliklerini dostça bitiren İzzet Antebi ile Didem Sarı'nın bu medeni tavrı ancak yedi ay sürmüştü! Hatta GÜNAYDIN'da, Dilek Yaman'ın haberi ile öğrendik ki; Didem Sarı'nın yeni sevgilisi, işi İzzet Antebi'yi darp etmeye kadar götürmüş!