İzzet Antebi’den boşanan Didem Sarı genç sevgilisi ile yakalanmıştı... Tatil nafakasını mı harcıyor?

Mayıstan bu yana oyuncu Tuvana Türkay ile flört eden İzzet Antebi ile Didem Sarı'nın arasına ne girdi bilmiyorum ama işler iyice tatsızlaşmış durumda!
Geçen ay 30 bin doları alan Didem Hanım'ı çocuklarıyla tatil yaparken görmedim ama en yakın arkadaşlarının bile ismini bilmediği meçhul sevgilisi ile önce Göcek, ardından Bodrum, şimdilerde Akyaka'da tatil yapıyor!!!
Antebi'den aldığı 30 bin dolar tatil parasını acaba sevgilisiyle haftalardır süren tatilde mi harcıyor diye merak ettim. Son bir not; velayetlerini ortak almalarına rağmen, çocukların kendi isteğiyle ilk günden beri babalarıyla yaşadığını öğrendim!
Kendisini darp eden eski eşinin sevgilisinden şikayetçi olan İzzet Antebi, dilekçesinde Didem Sarı'nın da kendisine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli ve kışkırtıcı mesajlar paylaştığını iddia etmişti.