Genç oyuncudan 400 kez taciz şikayeti! Mahkemeler Ecem Koyunlu davalarıyla doldu!

400'E YAKIN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ecem Koyunlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurularının neredeyse 400'e yakın olduğu ortaya çıkarken, şikâyete konu bir tacizde sosyal medya kullanıcısının taciz içerikli mesajlar attığını, bu mesajlara cevap vermemesine rağmen eylemin sıklıkla devam ettiği belirtildi. Dilekçesinde söz konusu içeriklerden dolayı psikolojik rahatsızlık duyduğunu anlatan Koyunlu her sosyal medya platformunda aynı durumla karşılaştığını söyledi.