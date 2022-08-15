Bergen’in mezarı yeniden tasarlanıyor

'BERGEN' filminin yapımcısı, müzisyenin 14 Ağustos'taki ölüm yıldönümü için hazırlanan iki projeyi açıkladı. Sanatçının 'Benim İçin Üzülme' şarkısı, Jabbar ve Deeperise tarafından cover olarak yeniden düzenlenirken hazırlanan klip de dinleyiciyle buluştu. Bir diğer yeni projede Bergen'in mezarı, plastik sanatlarda uluslararası alanda başarıları sanatçı Canan tarafından sanatçının temsil ettiği değerler dikkate alınarak yenien tasarlandı. Annesinin vasiyetiyle hazırlanan yeni kabirde, çiçekler ve akan sularla hayatını türlü tutsaklıklarla geçiren tüm kadınların özgürleştirilmesine dikkat çekiliyor.