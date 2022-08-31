Simge Sağın: Herkesin sevdiği bir sanatçı yıllarca önümü kesti

Ünlü şarkıcı Simge, samimi açıklamalar yaptı. 15 yılı aşkın süredir şarkı söylediğini belirten Simge, "Pes ettiğim zamanlar olmuştu ama bunlar beni daha da yukarı çekti" dedi. Şarkıcı, ilginç bir itirafta da bulundu: "Çok ünlü bir hanımefendi sanatçı, yıllarca önümü kesmeye çalıştı. Ama gerçekten başarılıysanız kimse size engel olamıyor. Bu kişi sonra benimle yakın arkadaş olmayı tercih etti. Çünkü korktuğu başına geldi ve ben başarılı oldum." Simge'nin bahsettiği kadın sanatçının kimliği merak konusu oldu.