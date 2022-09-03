Eylül aksiyon dolu

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, eylül ayında aksiyon filmlerini izleyicilerle buluşturuyor. Geniş içerik yelpazesine sahip platformda bu ay 'Batman', 'Venom: Zehirli Öfke 2', 'Kayıp Şehir' ve birçok heyecanlı içerik ön plana çıkıyor. Tivibu, Kirala&Satın Al Klasörü ve Tivibu Film Klasörü'nde yer alan farklı içeriklerle izleyicilere aksiyon dolu bir ay sunuyor.Platform, Kirala&Satın Al Klasörü'nde 'Batman', 'Kayıp Şehir', 'Kirpi Sonic 2' gibi 2022 yapımı aksiyon ve macera dolu yapımları seyircisiyle buluştururken Tivibu Film Klasörü'nde ise 'Venom: Zehirli Öfke 2', 'Greenland: Son Sığınak', 'Resident Evil: Raccoon Şehri' ve 'Hayalet Avcıları: Öteki Dünya' gibi adından çokça söz ettiren güncel yapımları ekrana getiriyor.