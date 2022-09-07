Mekan açtım babam batirdi

Yusuf Güney, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. İzmir'den yeni gelen sanatçı, yakın zamanda şehir şehir gezerek sosyal medyada Türk yemeklerini tanıtacağını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda restoran açıp bir süre sonra kepenk indiren ünlü şarkıcı, "Yeniden restoran açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Başında duramayacağım işe girişmek istemem. Daha önce açtık, battık. Babam takılsın diye açmıştım ama olmadı, sıkıldı Londra'ya gitti. Biz sanatçılar ne zaman başka işe girsek batıyoruz."