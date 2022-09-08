Poyrazoğlu 125’inci ödülünü aldı

İKSV tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin tanıtım toplantısı önceki akşam Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleşti. Engin Hepileri'nin sunumuyla gerçekleşen toplantıda hem festival programı hem de onur ödülünün sahibi açıklandı. Törende 60. sanat yılını kutlayan Ali Poyrazoğlu'na Bülent Eczacıbaşı tarafından Onur Ödülü takdim edildi. "125. ödülümü aldım. Artık ödülleri koyacak yer kalmadı, yeni bir ev almam lazım" diyen usta sanatçı, festival kapsamında 'Habanera Makamı' adlı yeni projesini sahneleyecek.