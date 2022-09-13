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Giriş Tarihi: 13.9.2022 15:09

Destan’ın final bölümü nefes kesecek!

Destan’ın final bölümü nefes kesecek!

Destan’ın final bölümünde baba olacağını öğrenen Batuga’nın evladı ve halkı için kendini feda edişi, karnında bebeği ile yalnız kalan Akkız’ın sevdikleri ve yurdu için kırk kadından bir ordu kurup Çin İmparatoru’yla verdiği mücadele damga vuracak.

ÇİN, GÖKSARAY'I İŞGAL EDİYOR!

Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar.

BATUGA TÜRKLERİ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder.

Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.

AKKIZ KADINLARDAN ORDU KURUYOR

Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez. Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar.

Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.

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Destan’ın final bölümü nefes kesecek!
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