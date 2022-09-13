Destan’ın final bölümü nefes kesecek!

ÇİN, GÖKSARAY'I İŞGAL EDİYOR!
Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar.
BATUGA TÜRKLERİ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR
En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder.
AKKIZ KADINLARDAN ORDU KURUYOR
Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez. Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar.
Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.