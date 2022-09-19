Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Melek’i Rojbin Erden: Gelecek dönemin starları aramızdan çıkacak!

Sette sahne aralarında neler yapıyorsunuz? Ekibin birbiriyle uyumu nasıl?

Çok eğleniyoruz. Ben de hayatımda çok gülen biriyimdir. Çok iyi geldi. Oyuncu kadrosu da çok keyifli. "Evet, burada iş yapıyoruz ama aynı zamanda yaşayacağız da burada" düşüncesi var. Set aralarında da sohbet ediyoruz, kahve içiyoruz. Ekip kalabalık, hep bir aradayız.

Onur Özer ile partner olduğum için şanslı hissediyorum

Melek-Zülfikar aşkından da bahsedelim. Partnerin Onur Özer hakkında neler söylemek istersin? Güzel bir enerji tutturmuşa benziyorsunuz.

Onur ile çalışmaktan çok keyif alıyorum. Bana çok yardımcı oluyor. Birbirimize çok yardımcı oluyoruz ve alıp veriyoruz. Bir şeyleri anlatmakta zorlanmıyoruz. Tek kelimeyle ne istediğimizi anlıyoruz. Her teke tek sahnemizden sonra "Farkında mısın? Daha da iyi oluyor her seferinde" diyoruz. Bunu net bir şekilde görüyor olmak beni mutlu ediyor. Onur ile partner olduğum için şanslı hissediyorum.

Diğer lise dizilerinden severek takip ettiğin projeler var mı? Bir patlama yaşanıyor çünkü şu sıra. Her kanalın bir gençlik dizisi var.

Duy Beni'nin 1 bölümünü izleyebildim sadece. Sena Gençtürk'ü çok tatlı buluyorum. Yeni yüzleri görmek de beni çok mutlu ediyor.

Gelecek dönemin starları aramızdan çıkacak

Gelecek dönemin starları sizin aranızdan çıkacak diyebilir miyiz?

Kesinlikle! :)

Tanınırlığın da gün geçtikçe artıyor. Korktuğun oluyor mu? "Ne oluyoruz?" dediğin oluyor mu?

Şu ana dek olmadı. Ama olabilir. Ünün arttıkça daha da göz önünde oluyorsun. Kafana estiği gibi davranamayabilirsin. Ama şu anda iyi hissediyorum. Beni mutlu da ediyor.

Şöhret, ün gibi kavramlara bakış açın ne? Kalıcı buluyor musun?

Şu an dizi bir popülarite yakaladı. Devam da edebilir, sönecek de olabilir. Bundan sonra yaptığımız işlere, kariyerimizi nasıl kontrol edeceğimize bağlı bu kavramlar bence.

Şöhret olma gibi bir amacın var mı peki?

Yaptığım şeyin beni her zaman çok mutlu etmesini istiyorum. Her zaman üzerine bir şeyler kata kata ilerlemek istiyorum. Üzerine bir şeyler kata kata ilerlediğin zaman da göz önünde olmamak, popülaritenin artmaması imkânsız. Planladığım ve istediğim gibi giderse ün, şöhret kavramlarını beraberinde getirecektir.

Bundan sonraki projelerinde kesinlikle canlandırmak istediğin bir karakter tipi var mı kafanda?

Öyle bir şey söylemek istemiyorum. Ama bundan sonraki projemde canlandıracağım karakterin Melek'e zıt, ondan farklı bir karakter olmasını isterim. Kapalı olduğum ya da çok istediğim bir karakter tipi yok kafamda. Okuduğumda heyecanlanıyorsam benim için tamamdır.

Çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kim?

Onur'la, sınıf arkadaşlarımla, dizideki annem ve üvey babamla çokça sahnem var. Özlem abla, Tolga abi çok yardımcı oluyor. Hepsiyle de ayrı keyif alıyorum. Ama bizim beşli grup için "Ne zaman sahnemiz olacak ya?" diye soruyorum.

Yeni jenerasyondan beğenerek takip ettiğin isimler kim?

Bizim dizideki herkes :) Bizim jenerasyon olmasa da Farah Zeynep Abdullah'ı izlemeyi çok seviyorum.

Türk dizi tarihinde 'keşke ben oynasaydım' dediğin, hayranlık duyduğun karakter hangisi?

Küçükken Avrupa Yakası hayranıydım. Onun içinde yer almak isterdim :)

Modellikten oyunculuğa

Oyunculuğa başlama hikâyeni sormayı unuttum! Modellikten oyunculuğa geçişin nasıl oldu?

Müzik okumak istediğim için İstanbul'a geldim. İstanbul Üniversitesinde Opera bölümüne başladım. Araya pandemi girdi, okulun taşınma durumları oldu. Ben de o esnada okulu dondurmak zorunda kaldım. Bir mekânda canlı müziğe başladım. Yarı zamanlı olarak da modellik yaptım. Ardından şimdiki menajerlerim sosyal medyada beni görüp bana ulaştı. O dönemler oyunculuğa çok sıcak bakmıyordum açıkçası. Daha önce görüşmeye gittiğim menajerlerle enerjimiz hiç tutmamıştı çünkü. Sonrasında şimdiki menajerlerimle görüştüm. Çok pozitif bir enerji yayıldı etrafa. 5-6 saat oturduk, sohbet ettik. Ve deli gibi çalışmaya başladık. "İyi ki doğurdum seni" diyorlar bana. İyi ki doğurmuşlar beni :)

Şu anda müzik hayatının neresinde yer alıyor? Eğitime devam ediyor musun?

Okulu dondurduğum için devam etmiyorum. Ama devam edeceğim. Şarkı söylemeye zaten devam ediyorum. Her zaman hayatımda müzik var olacak.

Rojbin'in bir günü nasıl geçer? Neler yapmaktan hoşlanır?

Sürekli sete gidip geliyorum. Bunun dışında gezmeyi, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum.